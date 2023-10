Projeto ELO: Presidente Clarice Claudino se reúne com a OAB de Rondonópolis e Primavera do Leste

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, se reuniu com a diretoria da 1ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Rondonópolis, durante a realização do Projeto ELO – Fortalecendo a Justiça, que ocorre entre os dias 02 e 05 de outubro, no município. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, se reuniu com a diretoria da 1ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Rondonópolis, durante a realização do Projeto ELO – Fortalecendo a Justiça, que ocorre entre os dias 02 e 05 de outubro, no município.

A desembargadora foi recebida pelo presidente da Subseção de Rondonópolis, Bruno de Castro, pela presidente da 22ª Subseção da OAB de Primavera do Leste, Ethiene Brandão, e por advogados dos respectivos polos.

A agenda também foi acompanhada pela vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Erotides Kneip, pelo presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), desembargador Mário Kono e pelo presidente do Núcleo de Previdência (NuPrev), desembargador Gilberto Giraldelli.

O fortalecimento do diálogo institucional foi a tônica da visita. O movimento do Judiciário, de se dirigir ao encontro da sociedade para juntos ampliar o diálogo e garantir de forma harmônica, a prestação de serviços de excelência ao cidadão, faz parte do perfil de construção participativa de resultados, estimulado pela desembargadora Clarice Claudino, e que tem marcado as ações do Poder Judiciário.

A desembargadora Clarice Claudino, frisou o fortalecimento do diálogo institucional, e o empenho do Poder Judiciário em promover com franqueza e transparência, a construção conjunta de resultados à sociedade.

“Esse diálogo com a Ordem dos Advogados é um momento em que nós nos disponibilizamos para escutá-los, para absorver reivindicações e, principalmente, entender onde nós podemos melhorar. São sugestões valiosas, que sempre vem sendo captadas nesses momentos, e aqui em Rondonópolis tenho certeza de que também será muito produtivo. É interessante notar que, às vezes, o gestor, o administrador ou o presidente de um poder ou de uma instituição faz uma programação, mas de repente, aquilo não é o mais importante para aquela comunidade ou sociedade, por isso, é valioso escutar com paciência, com tolerância e respeito, toda as demandas que vêm até nós, para que depois nós possamos reformular uma eventual trajetória já definida anteriormente. Isso se chama flexibilidade, se chama respeito, e isso é o entrosamento que temos construído com a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem se apresentado como uma grande parceira. Com especial atenção à presidente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso, Gisela Cardoso, com quem tenho tido excelente relacionamento e momentos de diálogo produtivo e aqui em Rondonópolis, com certeza, não será diferente”, defendeu a presidente Clarice Claudino.

O anfitrião e presidente da Subseção de Rondonópolis, Bruno de Castro, classificou como produtiva a reunião e destacou o empenho do Poder Judiciário em se manter receptivo às demandas da classe.

“Já parabenizamos a presidência do Tribunal de Justiça, por sair de Cuiabá e vir até nós ouvir os reclames da advocacia e estar dentro da casa do cidadão. É o que costumo dizer, quando o advogado cobra alguma situação do Judiciário, quem está por trás dessa ação são os interesses do cidadão. Então, o Projeto ELO, unindo o Poder Judiciário, unindo a OAB em prol da melhoria de uma prestação jurisdicional mais efetiva e célere, está sendo fundamental. Ninguém faz nada sozinho, por isso que unidos, cada um na sua função, cumprindo seu dever constitucional, poderemos levar e entregar uma prestação jurisdicional cada vez mais eficiente à população”, concluiu Bruno.

A presidente da 22ª Subseção da OAB de Primavera do Leste, Ethiene Brandão e Silva Mendonça de Lima, destacou a disposição do Poder Judiciário em ir até a demanda.

"Para nós é uma honra sem precedentes termos a presença dos desembargadores, e principalmente, da nossa presidente do Tribunal de Justiça, aqui na casa das liberdades democráticas, que é a casa da advocacia. O Projeto ELO tem importância tamanha na prestação jurisdicional, porque ele faz a construção de vínculos fortes entre os magistrados, os servidores, a população e a advocacia, então para nós é muito relevante termos aqui conosco hoje. Como operadores do Direito, devemos estar alinhados para entregar ao cidadão uma prestação jurisdicional relevante, efetiva, entregando o bem da vida. Porque atrás da caneta de todo advogado, de todo magistrado, existe a angústia de um cidadão, e é isso que nós devemos procurar, um alinhamento institucional para entregarmos o bem da vida da melhor maneira possível", ressaltou Ethiene.

Os juízes auxiliares da Presidência, Viviane Brito Rebello, Túlio Duailibi Alves de Souza e Jones Gattass Dias, e a diretora-geral do Tribunal de Justiça, Euzeni Paiva de Paula, também participaram da visita.

NUPEMEC – Durante a agenda, o presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), desembargador Mário Kono aproveitou a oportunidade para falar sobre o trabalho desenvolvido pelo Nupemec e a necessidade do empenho de todos, no sentido de combater a cultura da litigância e promover a resolução simplificada e pacificada de conflitos.

