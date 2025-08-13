Connect with us

Cuiabá

Projeto em Cuiabá defende fim de esmola e apoio a políticas públicas

Publicado em

13/08/2025
Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli
O vereador Rafael Ranalli (PL) apresentou na Câmara Municipal de Cuiabá o projeto de lei que institui o Programa “Esmola Não Ajuda, Ajude de Verdade”. A proposta busca conscientizar a população sobre os efeitos negativos da doação de esmolas a pessoas em situação de rua e incentivar formas mais estruturadas e efetivas de assistência social.
O texto define como diretrizes a sensibilização da população sobre os impactos da prática, o estímulo à colaboração com políticas públicas por meio de doações a entidades e ações de voluntariado, a valorização e divulgação de serviços públicos destinados à população em situação de rua, e o incentivo à realização de ações permanentes de conscientização. A proposta ainda permite que a execução do programa seja integrada a outras políticas municipais, como habitação, saúde, assistência social e geração de renda.
A justificativa do projeto menciona fundamentos constitucionais como o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos sociais, além de citar a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Segundo Ranalli, a intenção é oferecer alternativas que garantam dignidade e inclusão social, substituindo a prática de esmolas por ações estruturadas de apoio.
O tema ganhou repercussão nacional e foi pauta no portal Metrópoles nesta terça-feira (12), que destacou a posição do parlamentar e a defesa de alternativas mais eficazes para atender a população em situação de rua.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Prefeitura de Cuiabá promove palestra sobre liderança e inteligência emocional

Published

48 segundos atrás

on

13/08/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realiza nesta sexta-feira (15), às 15h, uma palestra gratuita sobre liderança e inteligência emocional voltada para mulheres. O ciclo de palestras integra a campanha “Agosto Lilás”, dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.

Com o tema “Resiliência & Bem-Estar”, Cirene Policeno, especialista em treinamentos empresariais, abordará a realidade das mulheres em suas múltiplas funções, priorizando o bem-estar integral, o empoderamento feminino, a consciência emocional e a capacidade de se proteger internamente.

A secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah, convidou as cuiabanas a participarem do evento, que promove a autonomia emocional da mulher e a capacidade de compreender o ambiente para a tomada de decisões mais assertivas. Na oportunidade, serão oferecidas ferramentas para que as participantes ampliem seus conhecimentos sobre o tema, enfrentem melhor os desafios do dia a dia e, com isso, cultivem relações mais saudáveis.

“Convidamos todas as mulheres interessadas a realizarem sua inscrição por meio do link. A palestrante Cirene Policeno é uma profissional reconhecida em Cuiabá por sua atuação na área. O objetivo é provocar, nas mulheres cuiabanas, uma reflexão sobre a importância do controle emocional. Este é um momento para reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções, além de aprender a lidar com outras pessoas, o que impacta diretamente no ambiente familiar e profissional dessas mulheres”, ressaltou a secretária.

As interessadas podem confirmar presença pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezi0e9L795_j-KjOZoYRYEd6lGvFmb02A9pzITOehmD9E6Xw/viewform?pli=1. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (65) 99917-7739 ou na Secretaria Municipal da Mulher, localizada na avenida Getúlio Vargas, 490, em Cuiabá.

#PraCegoVer

A foto mostra a fachada da Prefeitura de Cuiabá iluminada com a cor lilás, uma referência à campanha “Agosto Lilás”, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Saúde de Cuiabá mantém integração entre UPAs, hospitais e regulação estadual

Published

31 minutos atrás

on

13/08/2025

By

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Cuiabá segue realizando visitas técnicas, por meio da secretária Danielle Carmona, nas unidades de saúde para garantir a continuidade e a eficiência no fluxo de pacientes entre a atenção secundária e a atenção terciária, alinhando o trabalho das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos hospitais e da regulação estadual.

Nesta terça-feira (12), Carmona esteve na UPA Morada do Ouro, UPA Pascoal Ramos e UPA Verdão, acompanhando de perto a organização das equipes e a rotina de atendimentos.

“Estamos realizando o acompanhamento e o monitoramento dos atendimentos nas unidades de pronto atendimento. Visitamos três UPAs e fiquei muito satisfeita com o que encontramos: todas bem organizadas, com medicamentos à disposição. Em algumas, a sala de medicação já está funcionando sem internação, o que é muito positivo e resultado de ações que adotamos no início da gestão, articulando a atenção secundária com a terciária e reduzindo o tempo de internação. Antes, pacientes aguardavam nas UPAs 20 dias ou mais para serem avaliados por especialistas, como na área vascular e de urologia. Hoje, essas avaliações acontecem de forma muito mais célere, garantindo o atendimento rápido a quem procura a unidade”, destacou Danielle Carmona.

A secretária ressaltou que essa mudança é fruto do alinhamento direto com as unidades hospitalares e da parceria com a regulação estadual, permitindo um fluxo mais ágil de pacientes e, consequentemente, um melhor aproveitamento das vagas disponíveis.

O secretário adjunto de Atenção Secundária, Odair Mendonça, reforçou que o trabalho integrado tem trazido reflexos positivos tanto para pacientes quanto para as equipes.

“Estamos conseguindo dar muito mais altas graças a esse alinhamento com os hospitais, que têm disponibilizado especialistas que antes demoravam a avaliar os pacientes. Muitas vezes, a evolução clínica ficava travada apenas pela falta dessa avaliação. Agora, com essa integração, conseguimos liberar leitos e reduzir de forma significativa o tempo de permanência nas UPAs. Isso também contribuiu para o desafogamento das salas de medicação, que não têm mais tantos pacientes internados, uma realidade que mudou recentemente graças à articulação da SMS”, afirmou.

A continuidade das visitas, segundo a gestão, será fundamental para manter o ritmo de melhorias, garantir o bom funcionamento das unidades e assegurar que o atendimento rápido continue chegando à população que depende do SUS em Cuiabá.

#PraCegoVer

A imagem mostra, ao centro, a secretária de Saúde de Cuiabá acompanhada de outras duas servidoras. Na foto, a gestora analisa documentos apresentados pelas demais profissionais. As três estão em um corredor e alguns medicamentos aparecem à frente.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Segurança

