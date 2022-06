Projeto Encontro de Violeiros 100% Raiz será realizado em Araguaiana nos dias 17 de 18

Deputado estadual Dilmar Dal Bosco – União Brasil – participou no último dia 30 de maio, juntamente com o governador Mauro Mendes, o prefeito de Sinop, Roberto Dorner (Republicanos) e os vereadores Juventino José da Silva (PSB) e Moises do Jardim do Ouro (PL), do termo de assinaturas de convênios que contemplam Sinop com grandes obras de infraestrutura para o município.

Os convênios assinados ultrapassam o montante de R$ 80 milhões de reais atendendo com a pavimentação da Estrada Nanci, obra orçada em mais de R$ 33 milhões de reais e conta com a participação do deputado federal Juarez Costa. Convênio para pavimentação de 2 Agro Estradas, no valor de R$ 12 milhões de reais. As Agro Estradas: Ângela, Adalgisa e Silvana. Governador também autorizou o convênio para a duplicação de 8 quilômetros, na MT-140, saída para Santa Carmem, cujo valor passa de R$ 30 milhões de reais.

Dilmar Dal Bosco explicou que todos os convênios assinados são importantes, porém, a Estrada Nanci é um sonho antigo. “A Estrada Nanci é um sonho de mais de 33 anos e é considerada um ponto importante de Sinop. A Estrada Nanci é uma das mais movimentadas do município, atendendo mais de 200 famílias que usam diretamente a estrada, que serve também para escoamento da produção e o transporte escolar, ligando a Avenida Bruno Martini até a MT-220, gerando um grande fluxo de veículos que trafegam sentido outras cidades, quem ganha é a comunidade, com mais qualidade de vida e uma estrada de primeiro mundo, assim como todas as obras que o governo vem fazendo”, finalizou Dilmar.

Governador Mauro Mendes explicou que o líder do governo na Assembleia Legislativa teve um papel fundamental para que a pavimentação da Estrada Nanci acontecesse. “Meu líder na AL, deputado Dilmar Dal Bosco, teve um papel fundamental para que este sonho, da Estrada Nanci, saísse do papel, juntamente com a parceria do deputado federal Juarez Costa, que desninhou R$ 4 milhões. Assinamos também, convênios para executar obras importantes de 2 agro estradas e a duplicação de 8 quilômetros da MT-140, juntamente com recapeamento com investimento em torno de R$ 14 milhões para melhorar a qualidade do pavimento. São importantes parcerias, nós acreditamos muito no trabalho e na importância que Sinop tem. Dessa forma vamos continuar ajudando os municípios a melhorar a qualidade de vida da região norte e de todo o estado de Mato Grosso”, disse Mauro Mendes.

Líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Dilmar Dal Bosco se mostrou muito feliz com a assinatura dos termos e falou sobre a Estrada Nanci. “Estou muito feliz porque minha querida cidade, Sinop, recebeu quase R$ 80 milhões em obras, entre elas, a sonhada a mais de 30 anos, Estrada Nanci, que juntamente com o meu amigo, deputado federal Juarez Costa, que liberou R$ 4 milhões para que essa obra seja concluída, fora isso, mais 2 agro estradas e a duplicação de 8 quilômetros da MT-140, que liga Sinop a Santa Carmem, desta forma, o governo do estado devolve ao cidadão o que ele está pagando em impostos, da melhor forma, com obras de infraestrutura que trazem o desenvolvimento de Sinop e da região norte de MT”, finalizou Dilmar.

Deputado federal Juarez Costa (MDB) explicou que o sonho da Estrada da Nanci, em Sinop, sai do papel e agora, há 30 anos, vira realidade. “Quero parabenizar ao deputado Dilmar Dal Bosco, o governador Mauro Mendes e o prefeito Roberto Dorner, que juntamente comigo, acreditaram que seria possível a conclusão desta via de acesso tão importante para Sinop, hoje é um dia muito feliz para mim, convenio assinado, licitação começando e a obra tão sonhada tendo seu início”, finalizou Juarez.