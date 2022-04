Projeto Enxergar é Humanizar 2022 inicia nesta terça-feira (11)

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inicia a partir desta terça-feira (12), o Projeto Enxergar é Humanizar 2022. Lançado em 2019 pelo prefeito Emanuel Pinheiro, o Enxergar é Humanizar se tornou um projeto permanente da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de resgatar um passivo social que vem afetando o processo ensino aprendizagem dos alunos matriculados na rede pública municipal de ensino. Com a pandemia, o projeto foi suspenso em 2020/2021, e está sendo retomado esta semana.

O prefeito Emanuel Pinheiro disse que a gestão avança na humanização e no bem-estar social da população direcionando as ações para aqueles que mais precisam dos serviços da Prefeitura de Cuiabá. “Precisamos fortalecer a educação implementando ações, programas e projetos que impactem na melhoria da qualidade de vida das pessoas, no ensino e no atendimento dos problemas da população. Às vezes, as famílias não têm condições de ir a um oftalmologista, fazer um exame e comprar os óculos. Aí entra o lado social do poder público, do gestor, que precisa administrar com responsabilidade, mas com o coração na ponta da caneta, olhando para as pessoas”, destacou o Prefeito Emanuel Pinheiro.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado falou sobre as expectativas da gestão em torno do projeto que integra as ações da Política da Escola Cuiabá e visa assegurar o direito básico de escolarização, garantindo um processo ensino aprendizagem de qualidade aos estudantes da rede pública municipal de ensino. “Nossa expectativa, até o final dessa ação, é atender um número significativo de estudantes que necessitam de atendimento dessa natureza, contribuindo com a prevenção e promovendo qualidade de vida e melhorias na aprendizagem, diminuindo a desistência e a evasão escolar”, destacou

A coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, Marcela Rezende Guimarães Martins explicou como o projeto será executado. “Por meio do Enxergar é Humanizar, identificamos os casos de déficit de aprendizagem entre os estudantes do 1º ao 6º Ano, relacionados com a baixa visão. Os estudantes identificados pelos professores serão submetidos ao exame de optometria, que será realizado na própria unidade educacional “, explicou a coordenadora de Programas e Projetos, Marcela Resende.

Os exames vão avaliar e identificar os estudantes com distúrbios de refração – miopias, hipermetropias e astigmatismo -, que necessitam do uso de óculos. Esses estudantes serão encaminhados para consulta oftalmológica, conforme o exame de Optometria. Os estudantes confirmados com deficiência visual receberão gratuitamente os óculos.

O projeto será levado a todas as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB), começando pelas unidades localizadas na Regional Norte. Em seguida será realizado nas escolas das Regionais Sul, Leste e Oeste, conforme o andamento das consultas.

Serviço:

Projeto Enxergar é Humanizar

Dia: 12/04

Hora: 07:30h

Local: EMEB Dep. Ulisses Silveira Guimarães – Rua: 07 de Setembro, s/n, bairro Ouro Fino

24 estudantes

Dia: 13/04

Horário: 13:30h

Local: EMEB Profª. Gracildes de Melo Dantas – Rua 15, Quadra 60, s/n, bairro Altos da Glória

24 estudantes