Projeto Escola Lixo Zero inicia em escola no bairro São João Del Rei

A Prefeitura de Cuiabá iniciou na sexta-feira (6) o projeto “Escola Lixo Zero”, destinada à conscientização dos estudantes da rede pública municipal à educação de coleta de lixo e práticas sustentáveis no ambiente escolar. A iniciativa é resultado de um termo de colaboração firmado pela Secretaria Municipal de Educação com o Instituto Lixo Zero Brasil e faz alusão ao Junho Verde, mês dedicado à conscientização ambiental. A ideia é que até 10 escolas de Cuiabá sejam contempladas com as ações do programa socioambiental.

A primeira ação ocorreu no período da tarde na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Maria Elazir Correa de Figueiredo, localizada no bairro São João Del Rei.

Lá, estudantes do 1º ao 5º ano receberam instruções de como proceder com descarte correto de lixo, recebendo informações a respeito de reciclagem de lixo e outras práticas sustentáveis.

“Nós identificamos em trabalhos anteriores que 94,3% do que é gerado na escola não era lixo. A partir daí, conseguimos uma melhor destinação. O projeto Escola Lixo Zero propõe mudanças práticas no dia a dia da escola com a separação correta dos resíduos, compostagem, incentivo à reciclagem e redução do consumo. Um resultado positivo a longo prazo se alcança educando jovens para o futuro”, explica Jean Peliciari, um do consultores do Instituto Lixo Zero Brasil.

A diretora da EMEB, Larissa Villanova, destacou a importância da ação aos estudantes. “É um projeto necessário e transformador porque a mudança acontece na educação. Trazendo esse projeto para dentro da escola, se constrói uma nova cultura em relação ao Lixo. É um projeto que visa transformar atitudes de comunidade e da família”.

A coordenadora pedagógica, Andressa Luciane da Silva, avalia positivamente à iniciativa da Prefeitura de Cuiabá em oportunizar educação ambiental. “A partir deste conhecimento aos estudantes que serão responsáveis pelos novos projetos da geração, damos o primeiro passo para uma sociedade mais sustentável, preocupada com o equilíbrio ambiental”.

O diretor-geral da Limpurb (Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana), Felipe Wellaton, destacou a importância da educação ambiental para uma Cuiabá do futuro, pautada pela conhecimento no descarte irregular de lixo. “É um projeto que a ajuda a Prefeitura de Cuiaba a economizar, traz conscientização ambiental e traz práticas sustentáveis a sociedade”, pontua.

Conscientização ambiental

A Prefeitura de Cuiabá ainda promoveu na sexta-feira (6) uma série de ações educativas voltadas à preservação do meio ambiente na Escola Municipal de Educação Básica, Professor Firmo José Rodrigues, no bairro Três Barras. O evento foi marcado pela apresentação de peças teatrais, distribuição de materiais educativos para ensinar a cultura da reciclagem e da sustentabilidade aos estudantes da rede pública.

Uma das peças de teatro foi apresentada pela dupla Recy e Clavél – Os Magos da Reciclagem. Por meio de truques de mágica, a dupla abordou temas como coleta seletiva, descarte correto de resíduos, poluição dos rios e mares, além de práticas sustentáveis que podem ser adotadas no dia a dia.

As crianças também receberam gibis educativos com orientações sobre o combate à dengue, reforçando o compromisso da gestão com a saúde pública e o meio ambiente.

O prefeito Abilio Brunini participou da visita à unidade escolar e destacou a importância de se investir na educação ambiental como ferramenta de transformação.

“Cuidar do meio ambiente é garantir um futuro mais saudável para as próximas gerações. E essa consciência começa nas escolas, com nossos pequenos. Quando ensinamos uma criança a separar o lixo ou a plantar uma árvore, estamos moldando um cidadão mais responsável e comprometido com a cidade”, afirmou o prefeito.

As atividades integram a ampla programação da Prefeitura de Cuiabá em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Nesta data, o Parque das Águas recebeu o plantio simbólico de 100 mudas de árvores nativas. A ação segue até sábado (7), totalizando o plantio de 200 novas árvores, entre elas ipês (nas cores roxa, rosa, branca e amarela), aroeira, gonçaleiro, pitanga, jenipapo, angico e amburana.

