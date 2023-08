Projeto estimula controle social da comunidade com uso de animação

Como parte das ações desencadeadas com o propósito de incentivar o fortalecimento do controle social e, por consequência, a valorização e preservação do Patrimônio Público, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso divulgará, a partir desta segunda-feira (07), vídeos nas redes sociais sobre a temática. O material também será encaminhado aos promotores e promotoras de Justiça para apresentação nas escolas.

São quatro vídeos com animações produzidos pelo Departamento de Comunicação do MPMT. No primeiro episódio, a garotinha “Emi”, personagem principal que já é conhecida no âmbito da instituição por integrar campanha de gestão socioambiental, conversa com seu avô sobre a situação em que se encontra a praça do seu bairro. O bate-papo é transmitido ao vivo pelo instagram. Acesse aqui.

O procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, titular da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, ressalta que a divulgação dos vídeos faz parte de uma série de ações simplificadas para conscientização e motivação, visando o efetivo controle social da matéria, porém, na perspectiva de uma construção coletiva.

“Além do escopo de empoderamento da comunidade para participar da gestão das políticas públicas, a matéria-prima para a discussão do tema Patrimônio Público com a sociedade é a repercussão em conjunto sobre as verdadeiras causas das desconformidades constatadas na lida diária das Promotorias de Justiça. Esse debate, todavia, não pode ser reativo e sim proativo, pautando aspectos que se assumidos pelos diversos setores da vida em comunidade, culminarão em mudanças em curto, médio ou longo prazos”, orientou o procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira.

ENCONTRO: Nesta quarta-feira (9), lideranças de bairros de Cuiabá se reúnem, a partir das 14h, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, para discussão sobre práticas inovadoras relacionadas aos cuidados com o patrimônio público.

Segundo o procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, o Ministério Público pretende compartilhar os objetivos da instituição na promoção de medidas proativas e levantar junto aos presidentes de bairros as contribuições para o desencadeamento comunitário do trabalho. O MPMT pretende, ainda, colher subsídios para eventuais intervenções correcionais em desconformidades relativas à preservação do Patrimônio Público.

Fonte: Ministério Público MT – MT