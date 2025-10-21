Projeto institui campanha “Homem de Verdade Protege Mulheres”

Nathany Gomes | Assessoria da vereadora Paula Calil

Com o objetivo de ampliar a rede de proteção e enfrentar as causas da violência de gênero, a presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), apresentou o Projeto de Lei nº 22.565/2025, que institui a campanha permanente “Homem de Verdade Protege Mulheres”.

A proposta busca educar, sensibilizar e engajar homens de todas as idades na prevenção à violência contra as mulheres, promovendo uma cultura de respeito, empatia e equidade de gênero.

O projeto teve parecer aprovado com 25 votos durante a sessão ordinária desta terça-feira (21) e complementa o Protocolo “Cuiabá Protege Mulheres”, também de autoria da vereadora e já sancionado pelo Executivo municipal.

De acordo com dados da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT), o estado registrou 27 casos de feminicídio entre janeiro e junho de 2025. Em todos os casos, os autores foram identificados. O levantamento aponta ainda que 85% dos crimes foram motivados por violência doméstica e 15% por menosprezo à condição de mulher (sexismo), conforme relatório da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Para Paula, a proposta reforça a importância de políticas públicas que envolvam o público masculino no enfrentamento ao machismo e à violência.

“Essa campanha é um passo muito importante para a construção de uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres. A violência contra a mulher não é um problema apenas delas, é de toda a sociedade. E é fundamental que os homens entendam o papel que têm na transformação dessa realidade. Quando um homem escolhe respeitar, proteger e não se calar diante da violência, ele se torna parte ativa da mudança que queremos ver. A campanha ‘Homem de Verdade Protege Mulheres’ vem justamente com esse propósito: educar, sensibilizar e engajar. Queremos ver pais, filhos, amigos, líderes religiosos, esportistas e trabalhadores juntos nessa corrente de respeito e empatia. É com diálogo, exemplo e conscientização que conseguimos desconstruir o machismo e fortalecer uma cultura de paz e igualdade”, destacou a vereadora.

O texto do projeto também prevê a criação da Semana Municipal “Homem de Verdade Protege Mulheres”, a ser realizada preferencialmente em agosto, durante o Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Durante o período, a Prefeitura de Cuiabá poderá promover palestras, campanhas de rua e ações comunitárias, com foco na conscientização e no envolvimento popular.

A adesão à campanha será voluntária, aberta a qualquer cidadão ou entidade mediante cadastro junto à administração pública. As atividades poderão ser realizadas em parceria com a sociedade civil, entidades religiosas, escolas, universidades e empresas, além de contar com apoio técnico e institucional de organismos nacionais e internacionais, sem gerar despesas obrigatórias ao Município.

O PL segue em tramitação na Casa de Leis, até que seja definitivamente aprovado em plenário e encaminhado à sanção do Executivo Municipal.

Engajamento popular

Recentemente, a vereadora realizou uma ação de mobilização em uma das vias mais movimentadas da capital, a Avenida Fernando Corrêa da Costa, onde conversou com motoristas, distribuiu panfletos informativos e promoveu um “adesivaço” gratuito com o slogan da campanha.

A iniciativa teve grande adesão popular, com mais de 100 veículos participando da ação.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT