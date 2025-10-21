Cuiabá
Projeto institui campanha “Homem de Verdade Protege Mulheres”
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Primeiro piloto profissional do Brasil diagnosticado com TEA faz relato emocionante na Câmara de Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Informações da Casa Cuiabana são fornecidas em novo número de WhatsApp
A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária de Cuiabá informa que os números (65) 99291-0744 e (65) 99297-0832 foram bloqueados pelo Whatsapp devido à alta demanda. Por isso, esclarecimentos do programa Casa Cuiabana não são respondidos por estes números.
Esclarecimentos de dúvidas e pedidos de informações são respondidos, provisoriamente, pelo número (65) 99243-6475
A Secretaria Municipal de Habitação esclarece que não faz nenhum pedido de pagamento de taxas ou cobranças para fornecer informações do programa Casa Cuiabana.
#PraCegoVer
A foto ilustra o prédio do Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá, que tem a predominância de cores verde e branca na fachada. É possível visualizar árvores com folhas verdes localizadas na Praça Alencastro.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Primeiro piloto profissional do Brasil diagnosticado com TEA faz relato emocionante na Câmara de Cuiabá
Projeto institui campanha “Homem de Verdade Protege Mulheres”
Secretaria de Estado de Saúde apresenta relatório dos dois primeiros quadrimestres de 2025
Comissão de Meio Ambiente aprova política de sustentabilidade da pecuária em MT
Membros da Comissão de Saúde pedem vistas ao PL que prevê denominação das alas do Hospital Central
Segurança
Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio contra a ex-esposa
Policiais militares do 1º Pelotão prenderam um homem, de 38 anos, por tentativa de feminicídio, na madrugada desta terça-feira (21.10),...
Jovem é preso e dois menores apreendidos pela Polícia Civil por envolvimento com o tráfico de drogas
Uma investigação realizada pela Polícia Civil resultou na prisão de um jovem, de 18 anos, e na apreensão de dois...
Polícia Civil prende em GO condenado por estupro de vulnerável em MT
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alto Araguaia, cumpriu, nessa segunda-feira (20.10), um mandado de prisão contra um...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil4 dias atrás
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
-
Brasil4 dias atrás
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
No meio do medo está a coragem
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
-
CIDADES4 dias atrás
Conselho Deliberativo decide em reunião ordinária novos investimentos do Previ Sinop
-
MATO GROSSO5 dias atrás
Duplicação da BR-163 recebe prêmio de asfalto mais confortável do Brasil e é comparada às rodovias alemãs
-
Saúde7 dias atrás
Brasil apresenta cenário epidemiológico a países do Mercosul
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Jangada atinge meta da Corregedoria e tem 98,25% do eleitorado com biometria