Projeto Integra conclui terceira turma com novos conhecimentos e inovação no TJMT

26/09/2025

Uma mala cheia de aprendizado, novas ideias e processos mais ágeis. Assim os servidores da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) encerraram, nesta sexta-feira (26), a participação na terceira turma do Projeto Integra, uma iniciativa da Coordenadoria Judiciária que vem transformando a rotina de trabalho e a forma de prestar serviços à sociedade.

Criado em junho deste ano, o projeto funciona como um sistema de rodízio temporário entre as Secretarias das Câmaras e o Departamento de Processamento Eletrônico, Inteligência de Dados e Negócio do 2º Grau (DPIN). Em um ambiente colaborativo, técnicos, especialistas e gestores compartilham experiências, recebem treinamentos, discutem dados e implementam melhorias práticas para a prestação jurisdicional.

A coordenadora judiciária Rosemeire Pincerato, idealizadora do projeto, revelou que a iniciativa nasceu de uma experiência vivida dentro do próprio Tribunal. “O Projeto Integra surgiu da necessidade de unir as equipes do Poder Judiciário, visando padronizar rotinas e procedimentos e promover capacitação dos servidores em temas como inteligência artificial, ciência e análise de dados. Ele nasceu quando uma das diretoras passou uma temporada conosco e, ao final, disse que havia aprendido mais em dois meses do que em muitos anos de Tribunal. Isso me deu o insight de manter essa estrutura e criar o projeto”, explicou.

Ao longo de 15 dias, as secretarias participantes continuam realizando suas atividades normais, mas participam também de treinamentos e atividades extras de cerca de 30 minutos diários, voltadas para inteligência artificial, análise de dados, padrões de secretarias e gestão eficiente. “Temos 21 departamentos e cada um fazia certidões de maneira diferente, algo que poderia comprometer até a imagem da instituição. O projeto veio para corrigir isso. E o cidadão já sente os resultados na celeridade. Com o uso da IA, conseguimos analisar uma decisão ou um processo em 40 segundos, impactando diretamente no tempo de tramitação e acelerando a chegada de intimações e publicações ao jurisdicionado”, destacou Rosemeire.

Onze pessoas posando com certificados, vestindo tons pastéis. Vários usam crachás. Ao fundo, parede branca com porta de madeira e TV com conteúdo azulado.A diretora da Primeira Secretaria de Direito Público e Coletivo, Silbeni Nunes de Almeida, participante da terceira turma, reforçou os ganhos obtidos. “Foi uma experiência muito gratificante e de grande aprendizado. Desenvolvemos nosso trabalho rotineiro na secretaria e, durante o período aqui, participamos de várias reuniões com colaboradores do DPIN e da Coordenação Judiciária. Eles nos apresentaram melhores formas de trabalhar, somando o que já fazíamos com novas práticas sugeridas. Estamos saindo desses 15 dias, iniciados em 8 de setembro e encerrados hoje, 26 de setembro, com nossa ‘mala’ cheia de conhecimento, troca de experiências e muito aprendizado. Essa integração trouxe melhorias reais para o nosso trabalho”, completou.

Antes da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, já haviam passado pelo Projeto Integra a Segunda Câmara de Direito Público e o Departamento Judiciário Auxiliar (Dejaux), setor responsável pelo início dos processos no Tribunal. A próxima turma será formada pela Terceira Câmara de Direito Público e pelas Secretarias Reunidas de Direito Público, que iniciam o ciclo daqui a duas semanas.

Inscrições abertas: Seminário de Polícia Militar será realizado dia 13

2 horas atrás

26/09/2025

Atenção magistrados! Estão abertas as inscrições para o Seminário de Polícia Judiciária Militar, realizado em 13 de outubro, das 8h às 17h30, presencialmente, na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso e, virtualmente, pelo aplicativo Teams. As inscrições estão abertas e, para juízes do interior do Estado, seguem até 2 de outubro. Já para os magistrados de Cuiabá e Várzea Grande, as inscrições seguem até 9 de outubro.
O evento reunirá autoridades do Poder Judiciário e especialistas da Justiça Militar para debater temas relevantes à atuação policial e à jurisdição militar. Nesse dia, serão discutidos os seguintes temas: Reflexões sobre a Institucionalização da Polícias Judiciária Militar; Revista Pessoal e Busca Domiciliar, 1200 do STF – Alcance da Competência da Justiça Militar ou Tribunal de Justiça para Decretar a Perda do Posto e Patente; e Limites e Responsabilidades da Atuação Policial: Análise Jurisprudencial sobre a Legítima Defesa e o Estrito Cumprimento do Dever Legal.
A ação é uma iniciativa conjunta da Esmagis-MT, Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT). O evento contará com a presença de magistrados de diferentes tribunais, que irão compartilhar suas experiências e reflexões sobre temas jurídicos atuais e sensíveis à prática da Polícia Judiciária Militar.
Inscrições
Após o seminário do dia 13/10, será dada sequência ao conteúdo com o Curso da Polícia Militar. A capacitação, começa dia 14 e segue até 24 de outubro, sempre das 8h às 18h.
Os juízes do interior têm três formas de participação: 1) participar do Seminário presencial e do curso no formato virtual; 2) participar, virtualmente, tanto do seminário quanto do curso ou 3) participar apenas do Seminário, no formato virtual ou presencial.
Integrantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e OAB podem se inscrever até 9 de outubro, em suas respectivas instituições.
As inscrições podem ser realizadas no seguinte link: https://evento.tjmt.jus.br/inscricao-evento/07000000-0aa4-0a58-5393-08ddef9a87d6
Clique aqui e conheça a programação completa. https://esmagis.tjmt.jus.br/eventos/68c882ae774df1001b89dc2e%20%C2%A0
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.

TJMT divulga resultados de recursos da Comissão Recursal de Heteroidentificação para 4º ENAM 2025/2

2 horas atrás

26/09/2025

A Comissão Recursal de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) divulgou na quinta-feira (25 de setembro) o resultado da análise de recursos dos candidatos (as) inscritos (as) no Edital 013/2025, para o 4º Exame Nacional da Magistratura 2025/2 (ENAM), que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) e haviam sido considerados inabilitados pela comissão primária. O resultado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

A Comissão Recursal de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é composta pelo desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, pela Dra. Silviane Ramos Lopes da Silva e pelo Ms. Guilherme Matheus da Silva.

A publicação consta no Diário da Justiça Eletrônico e pode ser integralmente visualizada neste link.

SEGURANÇA26/09/2025

Polícia Civil prende mãe e filha flagradas vendendo drogas em Primavera do Leste

A Polícia Civil, com ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste, e apoio da...
SEGURANÇA26/09/2025

Terceiro Batalhão da PM homenageia 93 autoridades durante solenidade de aniversário de 36 anos

O 3º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso – “Batalhão Subtenente Odenil Alves Pedroso” – realizou, na noite desta...
SEGURANÇA26/09/2025

Polícia Civil identifica e prende homens que transportaram drogas em ônibus

A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (25.9), dois homens,...

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

