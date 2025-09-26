JUSTIÇA
Projeto Integra conclui terceira turma com novos conhecimentos e inovação no TJMT
Uma mala cheia de aprendizado, novas ideias e processos mais ágeis. Assim os servidores da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) encerraram, nesta sexta-feira (26), a participação na terceira turma do Projeto Integra, uma iniciativa da Coordenadoria Judiciária que vem transformando a rotina de trabalho e a forma de prestar serviços à sociedade.
Criado em junho deste ano, o projeto funciona como um sistema de rodízio temporário entre as Secretarias das Câmaras e o Departamento de Processamento Eletrônico, Inteligência de Dados e Negócio do 2º Grau (DPIN). Em um ambiente colaborativo, técnicos, especialistas e gestores compartilham experiências, recebem treinamentos, discutem dados e implementam melhorias práticas para a prestação jurisdicional.
A coordenadora judiciária Rosemeire Pincerato, idealizadora do projeto, revelou que a iniciativa nasceu de uma experiência vivida dentro do próprio Tribunal. “O Projeto Integra surgiu da necessidade de unir as equipes do Poder Judiciário, visando padronizar rotinas e procedimentos e promover capacitação dos servidores em temas como inteligência artificial, ciência e análise de dados. Ele nasceu quando uma das diretoras passou uma temporada conosco e, ao final, disse que havia aprendido mais em dois meses do que em muitos anos de Tribunal. Isso me deu o insight de manter essa estrutura e criar o projeto”, explicou.
Ao longo de 15 dias, as secretarias participantes continuam realizando suas atividades normais, mas participam também de treinamentos e atividades extras de cerca de 30 minutos diários, voltadas para inteligência artificial, análise de dados, padrões de secretarias e gestão eficiente. “Temos 21 departamentos e cada um fazia certidões de maneira diferente, algo que poderia comprometer até a imagem da instituição. O projeto veio para corrigir isso. E o cidadão já sente os resultados na celeridade. Com o uso da IA, conseguimos analisar uma decisão ou um processo em 40 segundos, impactando diretamente no tempo de tramitação e acelerando a chegada de intimações e publicações ao jurisdicionado”, destacou Rosemeire.
A diretora da Primeira Secretaria de Direito Público e Coletivo, Silbeni Nunes de Almeida, participante da terceira turma, reforçou os ganhos obtidos. “Foi uma experiência muito gratificante e de grande aprendizado. Desenvolvemos nosso trabalho rotineiro na secretaria e, durante o período aqui, participamos de várias reuniões com colaboradores do DPIN e da Coordenação Judiciária. Eles nos apresentaram melhores formas de trabalhar, somando o que já fazíamos com novas práticas sugeridas. Estamos saindo desses 15 dias, iniciados em 8 de setembro e encerrados hoje, 26 de setembro, com nossa ‘mala’ cheia de conhecimento, troca de experiências e muito aprendizado. Essa integração trouxe melhorias reais para o nosso trabalho”, completou.
Antes da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, já haviam passado pelo Projeto Integra a Segunda Câmara de Direito Público e o Departamento Judiciário Auxiliar (Dejaux), setor responsável pelo início dos processos no Tribunal. A próxima turma será formada pela Terceira Câmara de Direito Público e pelas Secretarias Reunidas de Direito Público, que iniciam o ciclo daqui a duas semanas.
JUSTIÇA
Inscrições abertas: Seminário de Polícia Militar será realizado dia 13
JUSTIÇA
TJMT divulga resultados de recursos da Comissão Recursal de Heteroidentificação para 4º ENAM 2025/2
A Comissão Recursal de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) divulgou na quinta-feira (25 de setembro) o resultado da análise de recursos dos candidatos (as) inscritos (as) no Edital 013/2025, para o 4º Exame Nacional da Magistratura 2025/2 (ENAM), que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) e haviam sido considerados inabilitados pela comissão primária. O resultado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).
A Comissão Recursal de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é composta pelo desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, pela Dra. Silviane Ramos Lopes da Silva e pelo Ms. Guilherme Matheus da Silva.
A publicação consta no Diário da Justiça Eletrônico e pode ser integralmente visualizada neste link.
