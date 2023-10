Projeto leva contação de histórias para espaços públicos de Cuiabá e Várzea Grande

O projeto Um Conto em Cada Canto inicia, nesta segunda-feira (02.10), às 9h, uma programação gratuita de contação de história, na Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, no Palácio da Instrução, em Cuiabá. Com narração de Alicce de Oliveira e inspiração nas lendas mato-grossenses, os encontros serão realizados até 10 de outubro, em espaços públicos de Cuiabá e Várzea Grande.

O projeto foi um dos aprovados no edital Estevão de Mendonça de Incentivo à Literatura Mato-Grossense, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

A atriz e narradora Alicce Oliveira explica que a proposta é levar para o público um pouco das crenças populares, tão presentes na cultura de Mato Grosso, além de contribuir para a difusão literária de produções de autores como Dunga Rodrigues (Lendas de Mato Grosso), Emílio Antunes (Lendas do Rio Cuiabá) e Ricardo Azevedo (Contos de Bichos do Mato).

“Alguns dos contos que me inspirei são bem conhecidos, como o Minhocão do Pari e a Lenda do Minhocão. Tem também a Lenda do Jaú de Cabelo, o Conto do Mistério do Vendaval no Taquaral, a Prainha do Mão de Gato, a Lenda da Linha de Tucum e muitos outros”, explica a contadora de histórias.

O primeiro espaço que receberá o projeto será a Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, na segunda-feira (02.10), às 9h. É o mesmo local onde o projeto será finalizado, com encontros de contação de histórias no dia 10 de outubro, às 9h e 14h.

Também haverá momentos de contação de histórias em outros espaços de Cuiabá e Várzea Grande, sempre às 9h. Na terça-feira (03), será no Centro de Promoção Humana Emanuel, em Várzea Grande. Na quinta-feira (05), ocorrerá um encontro no Centro de Convivência para Idosos Padre Firmo Pinto Duarte Filho, em Cuiabá. Depois, sábado (06), será a vez do Museu de História Natural de Mato Grosso, também em Cuiabá.

“Ter sido selecionada no Edital de Literatura foi uma grande honra, pois possibilitou levar para um maior número de pessoas as nossas lendas, nossos mitos, nossas histórias. Esse meu trabalho de pesquisa com as lendas ribeirinhas, com os causos de pescadores e a tradição oral já vem de longa data, e é um dos mais solicitados tanto aqui como em outros Estados. As crianças querem ouvir nossas histórias, os adultos querem conhecer ou relembrar, e é uma grande oportunidade poder realizar esse trabalho”, ressalta a contadora.

Além da narração e interpretação dos contos por Alicce, a contação de história terá tradução em Libras e sorteio de livros.

Ao todo, a Secel investiu R$ 2 milhões no edital e contemplou 67 projetos nas categorias publicação de obras literárias, fomento à leitura e fomento à criação. O projeto ‘Um Conto em Cada Canto’ está na categoria de fomento à leitura, que inclui contação de histórias e mediação de leitura, formação de mediadores e formação de escritores.

Serviço:

Contação de histórias pelo projeto ‘Um conto em cada canto’

02/10 – Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, Cuiabá, às 9h

03/10 – Centro de Promoção Humana Emanuel, Várzea Grande, às 9h

05/10 – Centro de Convivência para Idosos Padre Firmo Pinto Duarte Filho, Cuiabá, às 9h

06/10 – Museu de História Natural de Mato Grosso, Cuiabá, às 9h

10/10 – Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, Cuiabá, às 9h e 14h

Mais informações: (65) 65 9622-9371 (Whatsapp) e Instagram @alicce.oliveira