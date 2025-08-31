Várzea Grande
Projeto leva saúde bucal para crianças na primeira infância
Somente neste ano, o projeto já passou pelo CMEI Marlice e, agora, está sendo realizado no CMEI Sávio Domingos, no bairro Cristo Rei, onde atende cerca de 250 crianças
Pequenos sorrisos, grandes cuidados. Essa é a essência do projeto “Sorria Várzea Grande”, desenvolvido pela Prefeitura, por meio do Centro de Atendimento Odontológico do Município. A iniciativa, coordenada pela dentista Noemi Oliveira, servidora pública e professora do curso de Odontologia do Univag, tem transformado a forma como as crianças de 0 a 3 anos, e suas famílias, cuidam da saúde bucal desde os primeiros anos de vida.
O projeto nasceu em 2019 com o objetivo de conscientizar, educar e prevenir problemas na dentição ainda na primeira infância. Durante a pandemia, as atividades foram suspensas, mas, com a retomada das ações, ele voltou com força total. Somente neste ano, o projeto já passou pelo CMEI Marlice e, agora, está sendo realizado no CMEI Sávio Domingos, no bairro Cristo Rei, onde atende cerca de 250 crianças.
“Não é porque estamos falando da primeira infância que os dentinhos de leite podem ser deixados de lado. O cuidado precisa começar cedo. Quanto mais cedo, a criança entende a importância da escovação, mais natural se torna o hábito, garantindo saúde e qualidade de vida no futuro”, explica a coordenadora do CMEI, Isabel Figueiredo, que solicitou à Secretaria Municipal de Saúde a realização do projeto na unidade.
Para a secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, o projeto reforça o compromisso da Prefeitura com o cuidado integral das crianças.
“Investir na saúde bucal desde os primeiros anos de vida é garantir mais qualidade de vida para nossas crianças no futuro. O ‘Sorria Várzea Grande’ é um exemplo de como a prevenção, o carinho e a educação caminham juntos para formar hábitos saudáveis e criar gerações mais conscientes. Nossa gestão tem priorizado ações que cuidam das pessoas desde cedo, porque acreditamos que um sorriso bem cuidado hoje é sinônimo de saúde amanhã.”
APRENDER BRINCANDO – A metodologia do projeto envolve muito carinho, acolhimento e prática. Cada criança recebe um kit completo de higiene bucal, com escova, creme dental e fio dental, e aprende, com a ajuda dos acadêmicos do último semestre de Odontologia do Univag, a maneira correta de escovar os dentes. Os alunos acompanham os pequenos até o banheiro, demonstrando como segurar a escova e fazer os movimentos corretos.
Além da orientação, a equipe realiza uma avaliação detalhada para identificar possíveis cáries ou outros problemas bucais. Os casos mais simples são tratados ali mesmo, de forma minimamente invasiva. Já os casos mais complexos são encaminhados para o Centro Especializado de Odontológico de Várzea Grande (CEO) garantindo que nenhuma criança fique sem atendimento.
Além das crianças os pais também são partes envolvidas nesse projeto. Eles participam de palestras orientativas.
UM APRENDIZADO PARA TODOS – Para os acadêmicos, a experiência vai muito além da prática. Para Bruna Bortolassi, estudante do último semestre, participar do projeto é um momento especial.
“É uma experiência única. A maioria dos nossos estágios acontece na unidade hospitalar da faculdade, mas vir até a comunidade, olhar no olho das crianças, ensiná-las e cuidar delas é algo que exige amor, paciência e muita habilidade. É emocionante ver a transformação acontecendo”, destacou.
Já para a acadêmica Ana Luísa Mendonça, o contato com as crianças reforçou a importância de aproximar a universidade da comunidade. “A odontopediatria tem esse poder de tocar o coração. É um aprendizado que não está só nos livros. Estar com as crianças, orientar as famílias, ver a alegria delas… é algo que marca para sempre.”
UM PROJETO QUE PLANTA SORRISOS PARA O FUTURO – Para a coordenadora do projeto, Noemi Oliveira, a proposta vai muito além de ensinar a escovar os dentes. É sobre formar hábitos, prevenir doenças e construir um futuro mais saudável para as novas gerações.
“Quando cuidamos dos dentes de leite, cuidamos da saúde integral da criança. Nossa missão é criar consciência, não só nas crianças, mas também nas famílias, para que o cuidado com a saúde bucal seja parte da rotina desde cedo”, reforçou.
O “Sorria Várzea Grande” permanece no CMEI Sávio Domingos até o fim de setembro, levando educação, prevenção e tratamento para todas as crianças da unidade. Mais do que um projeto, ele representa um compromisso com o futuro, porque um sorriso saudável hoje significa uma vida mais feliz e confiante amanhã.
Várzea Grande
Confira as principais obras e serviços previstos na PLDO de Várzea Grande
“A LDO está alicerçada na nossa caminhada nas ruas durante a campanha eleitoral, ouvindo a população e também enxergando as necessidades”
A prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito Tião da Zaeli – ambos do PL – entregaram o primeiro projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) da atual gestão de Várzea Grande ao presidente da Câmara Municipal, vereador Wanderley Cerqueira (MDB). O protocolo foi feito na última sexta-feira (29), antes do prazo legal.
O orçamento municipal previsto para 2026 ano está projetado em R$ 2.037.086, 692,91 (dois bilhões, trinta e sete milhões, oitenta e seis mil reais, seiscentos e noventa dois reais e noventa e um centavos). Conforme a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as prioridades e orienta a elaboração do orçamento anual.
“Estamos trabalhando para atender todas as áreas de Várzea Grande: obras, educação, saúde, segurança, assistência social, entre outros. A LDO está alicerçada na nossa caminhada nas ruas durante a campanha eleitoral, ouvindo a população e também enxergando as necessidades”, conta a prefeita Flávia Moretti.
CONFIRA ALGUNS PONTOS DO ORÇAMENTO:
GESTÃO FAZENDÁRIA – Implantar IPTU verde social, em conjunto com a secretária de Administração realizar a implantação de Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), entre outros.
DEPARTAMENTO ÁGUA E ESGOTO (DAE) – Concessão do DAE, ações contra vazamentos, manutenção das estações de tratamento de água e esgoto, entre outros.
SAÚDE – Criação aplicativo ‘Saúde na Palma da Mão’, construção policlínica, construção de CAPS, construção Unidade Básica de Saúde (UBS), construção maternidade, construção de UBS no bairro José Carlos Guimarães, reforma e ampliação do Pronto-Socorro, implantação de Unidade de Pronto Atendimento no bairro Jardim Glória, reforma e ampliação da UPA Ipase e Cristo Rei, qualificação dos servidores, implantação do novo hospital, implantação da nova sede do Centro Especializado de Reabilitação, projeto de castrações de cães e gatos, entre outros.
ASSISTÊNCIA SOCIAL – Programa Acelera VG, construção de dois Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), construção de Centro POP, construção instituto do idoso, manutenção de restaurante popular, implantação de políticas públicas às mulheres, acesso à pessoa com transtorno espectro autista, programa de combate à pobreza menstrual, entre outros.
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – Implantação do Centro de Apoio à Inclusão de Deficientes Visuais, Auditivos, Intelectuais e Neurodivergentes, concurso público, bolsa atleta, copa interbairros, competição de motocross, atividade paraolímpica, entre outros.
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – Plano diretor, regularização fundiária e redução do déficit de moradia.
ADMINISTRAÇÃO – Implantação do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), concurso público e processo seletivo, valorização dos servidores e capacitação dos servidores municipais.
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – Manutenção e implantação de parques e unidades de conservação, formação e capacitação de servidores e implantação do programa de desenvolvimento rural sustentável.
DEFESA SOCIAL – Construção do quartel da Guarda Municipal, formação e capacitação dos servidores, educação para o trânsito, entre outros.
VIAÇÃO E OBRAS – Ampliação do sistema de esgoto, ampliação sistema de água, construção do Instituto Médico Legal, construção do espaço de comercialização (mercado municipal), construção terminal rodoviário, revitalização da orla, construção de pontes, manutenção de vias públicas pavimentadas, manutenção de vias não-pavimentadas, implantação de energia limpa, entre outros.
SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA – Criação de agência reguladora, implantar o plano de mobilidade urbana, ampliação de iluminação pública, manutenção de sinalização, serviço de transporte público para mulheres vítimas de violência e pacientes do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), construção de capela mortuária, construção e manutenção de aterro sanitário, entre outros.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO – Implantar aplicativo Turismo VG, fomentar indústrias, políticas de fomento ao comércio e turismo, construção centro de eventos turísticos, entre outros.
Várzea Grande
Várzea Grande recebe veículo para fortalecer agricultura familiar
Veículo, que chega em boa hora, será amplamente utilizado, e muito útil pra que, faz a pequena produção do Município ser grande, farta e de qualidade
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, recebeu um veículo utilitário para reforçar as ações voltadas à agricultura familiar no Município. Este é o segundo veículo entregue pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF-MT) neste ano, além de um caminhão frigorífico já destinado anteriormente para atender a agricultura familiar.
A entrega da caminhonete teve a presença da secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, e do deputado estadual Eduardo Botelho (União), responsável pela indicação que garantiu o benefício.
Segundo a secretária Andreia Fujioka, a caminhonete será um importante instrumento para dar mais agilidade às atividades da pasta. “Essa caminhonete Montana, com indicação do deputado Botelho, está indo para a Secretaria de Agricultura de Várzea Grande para auxiliar os trabalhos da agricultura de pequena escala”.
O deputado Eduardo Botelho (UNIÃO) ressaltou a parceria com o governo do Estado. “Quero agradecer ao vice-governador Otaviano Pivetta e ao governador Mauro Mendes, que atenderam nosso pedido. Agora, estamos entregando ao secretário Ricardo esse veículo zero quilômetro para que ele possa reforçar o belo trabalho em prol da agricultura familiar de Várzea Grande”, afirmou.
Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, o veículo chega em boa hora e será amplamente utilizado. “Recebemos com o coração agradecido essa indicação, que representa a sensibilidade do deputado, do governador, do vice-governador e da SEAF. Esse veículo será muito útil para a agricultura familiar, capacitação e visitas às comunidades. Temos muito como aproveitar esse recurso em Várzea Grande e estamos muito felizes por isso”, declarou.
