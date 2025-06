Projeto Mão Amiga desenvolvido pela Polícia Civil de MT completa um ano de implantação

Em menos de 12 horas, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuantes na região de Rondonópolis-MT recuperaram dois veículos com registro de roubo, em ocorrências distintas nos municípios de Jaciara e Rondonópolis.

A primeira apreensão ocorreu por volta das 6h30, na BR-364, no município de Jaciara-MT. Durante abordagem a um veículo VW/T-Cross, os policiais constataram que o carro ostentava placas clonadas do estado de Minas Gerais-MG e possuía registro de roubo ocorrido em São Paulo, no ano de 2024. Após os procedimentos de identificação veicular, o automóvel foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Jaciara, junto com a condutora.

A segunda recuperação foi registrada por volta das 17h, na mesma rodovia, já no município de Rondonópolis-MT. Uma equipe da PRF visualizou um veículo Hyundai/Creta parado no acostamento em atitude suspeita. Durante a abordagem, verificou-se que o carro circulava com placas que não correspondiam ao veículo, que possuía registro de roubo recente no município. Diante dos fatos, o veículo e os dois ocupantes foram encaminhados à Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

As ações reforçam o compromisso da PRF no enfrentamento aos crimes patrimoniais e na recuperação de veículos subtraídos, contribuindo para a segurança da sociedade.

Fonte: PRF – MT