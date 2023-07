Projeto Mãos Amigas capacita profissionais da Semob para reforço no combate à violência doméstica e familiar

O projeto Mãos Amigas, idealizado pela Secretaria da Mulher, realizou uma palestra, na tarde desta terça-feira (4), na Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) para instruir e preparar as profissionais de trânsito e transporte a se tornarem agentes identificadores de casos de violência doméstica e familiar. Também foram abordados temas relacionados à Lei Maria da Penha e aos mecanismos de assistência e denúncia contra a violência doméstica disponibilizados pela Prefeitura de Cuiabá, atendendo a uma solicitação da primeira-dama, Marcia Pinheiro.

A secretária-adjunta da Mulher, Elis Regina Prates, ressalta que o projeto visa multiplicar informações para a identificação de mulheres envolvidas no ciclo da violência. Ela menciona a importância de realizar palestras desse tipo para que as pessoas conheçam a rede de enfrentamento e sejam capazes de identificar as vítimas, encaminhando-as para atendimento adequado. Esse trabalho é realizado em diferentes locais, como órgãos públicos, empresas, aeroportos, rodoviárias, escolas, entre outros, pois a violência contra as mulheres é uma pandemia que está presente em todos os lugares. Portanto, é necessário aproveitar todas as oportunidades para disseminar informações e acabar com essa violência.

O secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, avalia que o projeto Mãos Amigas contribuirá para agregar conhecimentos, uma vez que as agentes de trânsito da pasta têm contato direto com o público e podem auxiliar na identificação de possíveis casos de violência contra as mulheres. Ele destaca a importância das políticas públicas para mulheres, da inserção das mulheres no ambiente de trabalho e aborda a violência doméstica tanto no trabalho quanto em casa e outros locais. A Secretaria da Mulher sempre tem prestado auxílio nesse sentido, após um pedido da primeira-dama, Marcia Pinheiro, visando a redução de crimes contra as mulheres. A Semob pode desempenhar um papel fundamental nesse processo.

Essa iniciativa faz parte do programa “Mãos Amigas”, que promove ações intersetoriais para que as secretarias municipais ofereçam um serviço especializado, integrado e digno às vítimas de violência doméstica.