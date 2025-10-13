CIDADES
Projeto Meio Ambiente Itinerante chega a 100 mil atendimentos e ganha destaque com visita de deputados em Sinop
A recepção aconteceu com a presença do prefeito Roberto Dorner, que destacou a importância da parceria institucional para fortalecer projetos voltados à sustentabilidade e à formação das novas gerações. O gestor ressaltou o orgulho em ver Sinop reconhecida por ações que estimulam a responsabilidade ambiental. “Ficamos muito felizes em receber o deputado estadual Faissal e a deputada federal Coronel Fernanda, que sempre têm nos ajudado aqui em Sinop. Agradecemos a presença deles em um evento do meio ambiente. A vida do político é essa: vir para o interior e oferecer as ajudas que nós sempre precisamos”, afirmou o prefeito.
Criado em março de 2023, o projeto teve início na Escola Municipal de Educação Básica Sadao Watanabe e, desde então, expandiu suas atividades para todas as 17 escolas estaduais, 20 unidades municipais de ensino básico (Emebs) e se prepara para atender, em 2026, todas as Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis). A proposta é envolver estudantes desde o ensino infantil até o nível universitário em atividades educativas e práticas sustentáveis.
Atualmente, o projeto conta com mais de 20 parceiros que atuam em diferentes frentes da educação ambiental, como trilhas guiadas, passeios ciclísticos, caminhadas ecológicas, palestras temáticas, visitas ao Parque Florestal e Botânico, além de ações em campo com entidades parceiras. Entre as próximas metas está a realização de um concurso de redação sobre queimadas e suas consequências ambientais, que deve envolver mais de 7 mil estudantes de oito escolas estaduais.
Durante a visita, o deputado estadual Faissal Calil, que já havia concedido uma Moção de Aplausos ao projeto na Assembleia Legislativa em junho, reforçou a importância de ações que unem educação e meio ambiente. “Já fizemos uma sessão solene para parabenizar o secretariado e o prefeito. Conhecendo esse projeto pessoalmente, vemos o quanto ele representa um avanço para a conscientização nas escolas. O secretariado está de parabéns por abraçar o meio ambiente como um todo”, declarou.
O parlamentar ressaltou ainda o papel de Sinop como exemplo para outros municípios do estado. “Sabemos que a qualidade de vida do ser humano depende do meio ambiente. A água potável, o ar puro, tudo isso é essencial para o nosso futuro e o futuro das nossas crianças. Sinop vem desenvolvendo esse trabalho com maestria. É o primeiro projeto desse tipo que chega ao meu conhecimento na Assembleia Legislativa e tem potencial para se expandir para outras cidades. Com apoio político e parceria do governo estadual, podemos ampliar ainda mais essa ação”, afirmou Faissal.
O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, explicou que o projeto busca aproximar o conhecimento ambiental da comunidade e despertar o interesse das crianças pela preservação da natureza. “É uma ação que acontece há alguns anos em Sinop e envolve inúmeros parceiros. Diversas instituições fazem visitas às escolas e trazem as crianças aos nossos parques para os passeios e palestras. A educação ambiental trata de temas amplos, como reciclagem, preservação da fauna e flora e a importância dos polinizadores”, afirmou.
Ele destacou ainda o impacto positivo do trabalho na formação dos estudantes e no fortalecimento da cultura de sustentabilidade. “Nós já atingimos mais de 100 mil crianças e adolescentes. Esse projeto é referência em todo o estado. Outras cidades buscam nosso coordenador e nossas experiências para replicar. O fundamento principal é entender que o futuro depende do que fazemos hoje. Atingimos escolas municipais, estaduais e particulares, e Sinop se torna referência em educação ambiental”, completou o secretário.
O projeto já ultrapassou os limites de Sinop e chegou a outros municípios da região, como Santa Carmem, Cláudia, União do Sul, Terra Nova do Norte e Itaúba. Segundo o secretário, o objetivo é encerrar 2025 com mais de 115 mil atendimentos realizados.
Parceiros
A docente da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Elaine Dione, que atua como parceira na iniciativa, ressaltou o papel da instituição na difusão do conhecimento científico e no apoio à educação ambiental. “A parceria surge de um convite da Secretaria de Meio Ambiente para participar da expansão das exposições itinerantes e abraçamos essa iniciativa. A importância disso é trazer o olhar da criança para a presença da fauna e as inter-relações ecológicas. É essencial aprender a conviver bem com a natureza, progredindo com sustentabilidade”, explicou.
A ação de sábado (11) contou também com a presença da secretária de Governo, Faira Strapazzon, da secretária de Educação, Salete Rodrigues, e das vereadoras Sandra Donato e Vera do Jequitibás. Entre os parceiros do Projeto Meio Ambiente Itinerante estão: UFMT Sinop; Sicoob Norte/MT; Corpo de Bombeiros; Sanorte; Águas de Sinop; DRE Sinop; Secretaria Municipal de Educação; Polícia Militar; Polícia Ambiental; Grupo Energisa; Guarda Municipal; Nós Reciclamos; J. Testa; Inpasa; Unifasipe; Recicla Pneus; Recicla Sinop; Via Brasil – 163; Secretaria Municipal de Saúde; Marinha do Brasil – Agência Fluvial de Sinop; Grupo Canaã Norte; UHE – Sinop Energia; ECO Sulppy; Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.
Entrega de projeto
Durante a visita, o prefeito Roberto Dorner entregou aos deputados um projeto relacionado ao Parque Florestal, solicitando apoio para o calçamento e iluminação das laterais e fundos do local, nas avenidas dos Jequitibás, dos Pinheiros e na Rua das Avencas. O projeto prevê investimento de R$ 3,5 milhões e tem o objetivo de melhorar a infraestrutura e o acesso ao espaço. A calçada da parte frontal do parque já está contemplada com recursos da Sinop Energia e terá as obras iniciadas em breve. O local atualmente passa por revitalização.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeitura de Sinop divulga 253 vagas de emprego pelo Sine nesta segunda-feira (13)
Diversidade de oportunidades
Entre as vagas ofertadas, destacam-se posições para auxiliar de linha de produção, operador de caixa, consultor de vendas, motorista de caminhão, técnico de enfermagem, enfermeiro, almoxarife, assistente administrativo, atendente de balcão, mecânico de automóveis, pedreiro, pintor industrial e vendedor interno.
Há também oportunidades específicas para áreas técnicas e industriais, como eletrotécnico, operador de empilhadeira, operador de central de concreto e técnico em manutenção de máquinas
Mercado em expansão
O levantamento mostra que os setores de comércio, serviços e indústria seguem entre os mais aquecidos, com vagas que vão desde funções operacionais até cargos de nível técnico e administrativo. Sinop mantém-se como uma das cidades com maior geração de empregos do norte de Mato Grosso, impulsionada pelo crescimento da construção civil, do agronegócio e da área de tecnologia.
Como se candidatar
Os interessados devem procurar o Sine Sinop, localizado na Avenida das Acácias, nº 280, no Jardim Botânico, levando documentos pessoais e currículo atualizado. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, por ordem de chegada. Também é possível acompanhar as vagas pelo aplicativo Sine Fácil ou pelo portal Emprega Brasil.
Compromisso com o desenvolvimento
A Prefeitura de Sinop reforça seu compromisso com a geração de emprego e renda, apoiando ações que aproximem empresas e trabalhadores, fomentem o empreendedorismo e garantam oportunidades para quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.
“A diversidade de vagas ofertadas mostra que Sinop segue crescendo e ampliando suas oportunidades, com espaço para todos os perfis profissionais”, destaca a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeito articula com vice-governador construção de nova escola de tempo integral para Sinop
O objetivo do prefeito é que esta nova unidade, semelhante a instalada no Residencial Sabrina (grande região dos Vilas), seja construída na região do bairro Daury Riva, para atender as famílias daquela área. O tema já havia sido adiantado por Dorner ao secretário de Estado de Educação, Alan Porto, em junho. Agora, com a sinalização favorável da governadoria, Estado e município devem alinhar os trabalhos burocráticos para que o processo saia do papel.
Além da construção de uma nova escola, o chefe do Executivo municipal também voltou a cobrar do Estado agilidade em outras demandas importantes da educação: as conclusões das escolas dos bairros Residencial Nico Baracat e Jardim Terra Rica, onde as obras ocorrem a partir de convênio entre Estado e Município, mas estão paradas devido ao abandono da empresa vencedora do certame licitatório, e a construção da nova estrutura da Escola Valmor Copati, na Gleba Mercedes, destruída por um incêndio em maio deste ano. “Foi uma cobrança um pouco dura, eu diria, mas o vice-governador entendeu a situação de Sinop”, disse.
Outra pauta trabalhada pelos gestores foi a infraestrutura, com a solicitação, por parte do prefeito, do reforço na frota de trabalho do município. O pedido envolve caminhão-pipa, motoniveladora, pá carregadeira, picape 130 cv e retroescavadeira, que devem ser utilizados nos serviços desenvolvidos pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras. A reunião entre Dorner e Pivetta ocorreu na última semana, em Cuiabá.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Dois acusados de cometer chacina em Aripuanã enfrentam Tribunal do Júri nesta segunda-feira
Avó e neta unem gerações em exposição no Museu do Morro da Caixa D’Água Velha
Prefeitura de Cuiabá convoca 28 candidatos aprovados em processo seletivo da Educação
Polícia Civil realiza operação em combate à pesca predatória em Canarana
Atletas profissionais testam pistas do Skate Park antes de competição oficial
Segurança
Polícia Civil realiza operação em combate à pesca predatória em Canarana
A Polícia Civil deflagrou, na tarde deste domingo (13.10), a Operação Rede Rompida para combater a pesca predatória em Canarana....
Polícia Militar prende suspeito que arremessou esposa de carro em movimento em Cuiabá
Policiais militares do 3º Batalhão prenderam, na madrugada desta segunda-feira (13.10), um homem de 54 anos, suspeito de tentativa de...
Apreensões de drogas em 2025 geram prejuízo de R$ 574 milhões às facções criminosas
As forças de segurança de Mato Grosso geraram um prejuízo estimado em R$ 574 milhões às facções criminosas com a...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Com dados e propostas, setor reforça papel estratégico da pecuária nas soluções climáticas e alimentares
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
A Constituição e a liberdade
-
Brasil6 dias atrás
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
-
Cuiabá7 dias atrás
Unidades de saúde reforçam ações contra o câncer do colo do útero
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde discute prescrição de PrEP e PEP por farmacêuticos na APS e na Telessaúde
-
SEGURANÇA7 dias atrás
Polícia Civil lança projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”
-
CIDADES3 dias atrás
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 21 incêndios florestais nesta segunda-feira (6)