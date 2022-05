Projeto “Mulheres em Ação” leva inúmeros serviços para moradores do bairro Jardim Passaredo

Centenas de pessoas participaram do projeto “Mulheres em Ação”, desenvolvido pela secretaria Municipal da Mulher, em parceria com as secretarias de Assistência Social, Saúde, Ouvidoria, Governo, LIMPURB, Cultura, Educação, Meio Ambiente, Agricultura, Relações Comunitárias. Além de oficinas, o evento contou com vacinação, Justiça Comunitária, Defensoria Pública, dentre outros, nesta sexta-feira (6), no bairro Jardim Passaredo.

De acordo com a secretária da pasta da Mulher, Cely Almeida, esta ação que foi realizada no Complexo do Passaredo, foi um pedido do prefeito Emanuel Pinheiro, que teve a sensibilidade de oferecer serviços como: Consulta médica, com oftalmologista e clínico geral, orientação jurídica, atualização do CADUNICO, consultas odontológicas, oficinas de turbante, tranças, corte de cabelo e encerramento de atrações musicais.

“Nosso objetivo é facilitar e trazer para perto da população diversos trabalhos, principalmente para bairros distantes do centro da cidade. Humanizar e valorizar essas pessoas vem de encontro ao que o nosso prefeito e nossa primeira-dama nos pedem. Fico feliz em atender as demandas, como atualização de cadastro, orientações de guarda compartilhada ou alimentos por exemplo e proporcional para essas famílias uma noite alegre com apresentações culturais”, explica.

A moradora Aline dos Santos foi buscar atendimento nutricional e ainda saiu com a muda de capim cidreira. “Eu não gosto muito de tomar remédios, por isso aproveitei para aprender um pouco sobre os benefícios de algumas plantas para nossa saúde e pedi uma ajuda do nutricionista para cuidar da saúde do meu pai, que tem diabetes”, destaca.

A cabeleireira Márcia de Souza, de 48 anos, também esteve no local para atualizar as vacinas da filha e gostou dos serviços oferecidos. “É importante que esses eventos sejam feitos, pois os serviços são muito necessários e muitas vezes não temos condições financeiras de ir até o centro da cidade para resolver alguns problemas”, ressalta.