Projeto No Coração de Cuiabá movimenta fim de semana com arte, música e cultura no Centro Histórico

O MT Saúde segue com a campanha Carência Zero durante todo o mês de maio. A adesão ao plano garante isenção de carências para consultas e exames simples. Com o melhor custo benefício do mercado, o plano pode ser contratado com mensalidades a partir de R$ 123,37. O benefício também se estende aos dependentes e agregados do titular.

Servidores ativos, inativos e pensionistas do Governo de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa e da Defensoria Pública podem aderir ao MT Saúde. Familiares como pais, filhos, cônjuges, entre outros, também podem fazer parte da rede de beneficiários.

Segundo a presidente do MT Saúde, Misma Thalita dos Anjos, investir em cuidados preventivos é essencial para uma vida saudável. “A adesão ao plano garante acesso rápido e eficaz a serviços de saúde de qualidade, facilitando a prevenção e o cuidado diário”, destaca Misma.

A adesão pode ser feita presencialmente, de segunda a sexta-feira, na sede do MT Saúde e na Unidade do Ganha Tempo do CPA I. Já nos meios digitais, a adesão pode ser feita pelo site www.matogrossosaude.mt.gov.br, WhatsApp (65) 98463-3773 ou pelo e-mail [email protected].

Consultas simples com clínico geral, pediatria, ginecologia, cardiologia e dermatologia estão disponíveis já no primeiro mês de adesão. Exames micológicos (cultura e identificação de colônia), mapeamento de retina, oftalmodinamometria (monocular), tonometria, vulvoscopia (vulva e períneo), bioimpedância e colposcopia são alguns dos exames disponíveis na carência zero.

O MT Saúde conta com aproximadamente 500 prestadores de serviços credenciados entre hospitais, clínicas, laboratórios e médicos de diversas especialidades, uma ampla cobertura assistencial. Além disso, oferece serviços de teleconsulta e pronto atendimento digital 24 horas.

