Projeto Nosso Judiciário: estudantes de Direito de Araputanga conhecem a sede do Tribunal de Justiça

Em mais uma ação do Projeto Nosso Judiciário, alunos do 7º período do Curso de Direito da Faculdade Católica de Araputanga, cidade localizada a 360 km da capital cuiabana, fizeram um tour guiado pelo prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O projeto busca integrar sociedade e o judiciário brasileiro, promovendo união. Em mais uma ação do Projeto Nosso Judiciário, alunos do 7º período do Curso de Direito da Faculdade Católica de Araputanga, cidade localizada a 360 km da capital cuiabana, fizeram um tour guiado pelo prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O projeto busca integrar sociedade e o judiciário brasileiro, promovendo união.

Os acadêmicos da Faculdade Católica Rainha da Paz assistiram a uma sessão da câmara de Direito Privado, visitaram o Espaço Memória e conheceram a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos que aclamou a visita: “Fico feliz de saber que vocês se esforçaram e vieram para conhecer, é a casa de vocês”, disse.

Durante a sessão os alunos tiveram a oportunidade de presenciar a sustentação oral feita por um advogado egresso da Faculdade Católica Rainha da Paz. “Essa aproximação é fundamental porque faz o aluno sentir que ele pode, que é um espaço dele e que é possível se desenvolver profissionalmente. Isso não é distante ou inatingível.”, conta a professora de Pratica Jurídica que acompanhava a turma, Edna Soares da Silva. Segundo ela a iniciativa da visita foi dos próprios alunos. Durante a sessão os alunos tiveram a oportunidade de presenciar a sustentação oral feita por um advogado egresso da Faculdade Católica Rainha da Paz. “Essa aproximação é fundamental porque faz o aluno sentir que ele pode, que é um espaço dele e que é possível se desenvolver profissionalmente. Isso não é distante ou inatingível.”, conta a professora de Pratica Jurídica que acompanhava a turma, Edna Soares da Silva. Segundo ela a iniciativa da visita foi dos próprios alunos.

Já no Espaço Memória, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos conversou como os alunos e compartilhou um pouco de sua trajetória até a magistratura, de sua história pessoal e marcos da presença feminina na magistratura mato-grossense. Ela contou que o sonho de se tornar juíza é antigo: “Aos 8 anos eu disse para minha mãe que eu iria ser juíza”.

A magistrada também buscou incentivar os acadêmicos, ressaltando a importância do agir ético tanto no âmbito profissional quanto pessoal, mas procurou motivar principalmente as mulheres na turma. “Não tenham dúvidas da sua capacidade, vocês podem, não tenham dúvidas”.

A aluna Vanise Carvalho elogiou a palestra da desembargadora e compartilhou que se impressionou com a estrutura do prédio e com o acervo do Espaço Memória, “o que mais me impressionou, além da palestra, foi o querer conservar a história jurídica do estado. Saber que temos a nossa história, o nosso acervo e figuras que contribuíram muito para a história do estado, do Brasil e do mundo. Enquanto a acadêmica e enquanto mulher está sendo uma experiência incrível.”, afirma. A aluna Vanise Carvalho elogiou a palestra da desembargadora e compartilhou que se impressionou com a estrutura do prédio e com o acervo do Espaço Memória, “o que mais me impressionou, além da palestra, foi o querer conservar a história jurídica do estado. Saber que temos a nossa história, o nosso acervo e figuras que contribuíram muito para a história do estado, do Brasil e do mundo. Enquanto a acadêmica e enquanto mulher está sendo uma experiência incrível.”, afirma.

Dois alunos foram escolhidos para receberem o Glossário Jurídico diretamente da Desembargadora Helena Maria, os selecionados foram Vanise Carvalho e Luiz Ricardo Chioatto. O aluno comemorou a oportunidade: “Foi uma experiência incrível participar dessa visita, eu não tinha nenhum contato com o judiciário, não tive a oportunidade de visitar a nossa comarca, então vir aqui e ser bem recepcionado no Tribunal de Justiça do estado é uma sensação incrível, ainda mais porque tive a oportunidade de receber o glossário direto da mão da desembargadora. Para mim não há sensação melhor”, contou.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Foto 1: alunos de Araputanga reunidos em volta da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos juntamente com a professora Edna Soares da Silva no Espaço Memória. Foto 2: professora Edna Soares da Silva localizada a direita da foto dando entrevista para a TV Justiça. Ela olha para a esquerda. Ao fundo em desfoque há as bandeiras do Brasil e do Estado. Foto 3: Vanise Carvalho recebe Glossário Jurídico das mãos da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Vanise é uma mulher negra de cabelos cacheados e escuros. Ela veste blusa e casaco brancos e calça rosa. A desembargadora é uma mulher de pele branca, cabelos escuros e lisos, ela usa óculos e veste um casaco cinza e uma blusa estampada. As duas sorriem.

