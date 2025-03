Projeto oferece cursos gratuitos de cerâmica artesanal, violão e violino

O governador Mauro Mendes vistoriou na amanhã desta terça-feira (18.3) as obras do Centro de Inovação do Parque Tecnológico, localizado na região do Chapéu do Sol, em Várzea Grande. O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Allan Kardec e a prefeita Flávia Moretti além de outras autoridades constataram o avanço do projeto.

Com mais de 90% das obras concluídas, o espaço representa um investimento de R$ 18,2 milhões do Governo do Estado, sendo um marco para o incentivo ao conhecimento científico, empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico em Mato Grosso.

O governador Mauro Mendes afirmou que a obra vai articular toda uma cadeia de produção de tecnologia dentro de Mato Grosso. “Estamos caminhando para a reta final das obras, onde o grande desafio agora será organizar o funcionamento e atrair a iniciativa privada. Este trabalho já começou com os nossos profissionais da Seciteci e nos próximos meses, finalizando a obra, já queremos inaugurá-la com parceiros privados e públicos ligados à área de tecnologia”.

O secretário Allan explica que a conclusão do projeto estava aguardando as obras no entorno do Centro de Inovação, o que já está sendo feito pela Prefeitura de Várzea Grande. “Com isso, teremos em breve a inauguração desse tão esperado espaço”.

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, ressalta que o Centro de Inovação trará um novo olhar para Mato Grosso. “O Parque vai trazer inovação tecnológica, produção, melhoramento dos produtos do agronegócio e uma nova cara para a nossa cidade. Isso proporcionará uma retomada de crescimento e desenvolvimento econômico para o município e toda a baixada cuiabana”.

Também participaram da vistoria o diretor do Parque Tecnológico, Rafael Bastos; o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), Marcos Fernandes de Sá; o vice-prefeito de Várzea Grande, Tião da Zaeli; o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Max Russi; os deputados estaduais Fábio Tardin, Júlio Campos, Chico Guarnieri, entre outras autoridades municipais e estaduais.

O Parque Tecnológico Mato Grosso foi criado com o objetivo de promover pesquisa e inovação tecnológica, estimulando a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas. Além do Centro de Inovação, que deve ser inaugurado no mês de maio, o Parque será uma região que abrigará diversas instituições públicas e privadas ligadas à área da inovação.

*Sob supervisão de Téo Meneses.

Fonte: Governo MT – MT