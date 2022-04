Projeto piloto do Plano Diretor Municipal de Arborização avança no bairro Dom Aquino

O projeto piloto do Plano Diretor Municipal de Arborização, que tem como palco o bairro Dom Aquino, na Capital, avança nesta quinta-feira (07), por meio do plantio de mais 50 mudas de árvores de espécies diversas, primando pela interação com os moradores locais. Desta vez, as vias beneficiadas com as ações foram: Rua Comendador Henrique; São Cristóvão; Major Gama e Travessa Olívia Peixoto.

Conforme o cumprimento efetivo do cronograma estabelecido e constatação dos devidos diagnósticos, as ações se estenderão para demais regiões da cidade. A iniciativa visa resgatar o título de ‘Cuiabá Cidade Verde’, disseminando a cultura de preservação do meio ambiente e sustentabilidade, além de reduzir a sensação térmica da capital, caracterizada pelas altas temperaturas, transformando esses locais em mais uma opção de lazer e contemplação da natureza à disposição da população.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS) e servirá como base para implementação efetiva do plano diretor, prevista para ocorrer no segundo semestre deste ano, um instrumento de planejamento municipal, que fixa as diretrizes e critérios necessários para uma política de implantação, monitoramento, conservação e expansão da arborização urbana, com a meta de detectar as reais condições das árvores situadas em áreas verdes, praças, ruas e avenidas existentes no município.