Projeto Plantar e Exército realizam ação conjunta com alunos da rede municipal

O vereador Mário Nadaf (PV) promoveu mais uma edição do Projeto Plantar, mas desta vez, a convite do 44° Batalhão de Infantaria Motorizada (BIMTZ) e com a participação dos alunos da Escola Municipal Ezequiel Pompeu Ribeiro de Siqueira, no bairro Araés, em Cuiabá.

As crianças puderam conhecer um pouco mais sobre a história do Batalhão Laguna, sobre o projeto Plantar e também realizaram o plantio de mudas.

Dentro do quartel foi criado um bosque em homenagem aos ex-comandantes do Batalhão. Todo trabalho de plantio foi fruto da parceria do Projeto Plantar e o comando do 44° BIMTZ.

“Foi uma manhã de muita alegria e conhecimento para as crianças e para todos os participantes que puderam transmitir conhecimentos a respeito da importância da preservação do nosso meio ambiente e dos benefícios da arborização urbana”, destacou o vereador Mário Nadaf.

Devido a contratempos, o parlamentar não pode estar presente no evento, mas foi representado pela equipe do gabinete, que cuidou de cada detalhe para a execução de mais uma edição do projeto.

“Agradeço a todos os nossos apoiadores, que tornaram possível a realização dessa edição e em especial à Polícia Militar e ao 44° Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro pelo convite e recepção em sua unidade”, disse ele

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT