Projeto Plantar vai mobilizar cerca de 120 pessoas para revitalizar Córrego do Barbado

05/06/2023

O vereador Mário Nadaf (PV) promove o Projeto Plantar no Córrego do Barbado na segunda-feira (05), das 07h30 às 11 horas, na Rua E2 no bairro Canjica. A ação faz parte da Semana do Meio Ambiente 2023.

A Prefeitura de Cuiabá, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb), ECIMC Dejani Ribeiro, Águas Cuiabá, Bioseg, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Coletivo do Bem e a Associação dos Moradores do Bairro Canjica são apoiadores do projeto.

O objetivo do Projeto Plantar é promover ações ambientais de plantio de mudas do bioma do cerrado, de limpeza, de revitalização e de urbanização de diversas áreas da cidade. No bairro Canjica será realizada limpeza, plantio e distribuição de mudas, nas proximidades da ponte na Rua E2.

A Limpurb vai recolher material sólido das margens do córrego com uso de enxada, pá e rastelos. A ação deve mobilizar cerca de 120 pessoas.

Conforme as informações do vereador Mário Nadaf, o Córrego do Barbado nasce no Parque Massairo Okamura, na Morada do Ouro e tem extensão de 7 km até a foz no Rio Cuiabá. Ele corta 27 bairros, onde recebe muito dejeto in natura, com isso a vegetação também tem sido alterada, cresce mamoeiro, bananeira, tomateiro entre outras verduras e hortaliças típicas de lixo doméstico, que são jogados em seu leito.

A qualidade do solo na nascente ainda hoje é preservada, devido às características do solo do Parque Okamura, que é uma Área de Proteção Ambiental (APP).

“Moradores antigos vivem um sentimento nostálgico, pois ao longo da vida acompanharam a degradação do rio que era de água limpa onde se tomava banho em tardes de lazer familiar, se lavava roupa e pescava. Hoje, infelizmente, a nova geração só tem vivenciado um córrego morto, onde sua água suja atrai traças e muito mosquito, que por estarem contaminados acaba sendo muito nocivos às pessoas que vivem por perto das suas águas”, lamentou o vereador.

