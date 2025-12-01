Connect with us

Projeto propõe reserva de vagas para trabalhadores acima de 40 anos no serviço público municipal

Publicado em

01/12/2025
Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 
O vereador Ilde Taques (PSB) apresentou,na Câmara Municipal de Cuiabá, o Projeto de Lei n° 36497/2025 que prevê a criação de uma cota de 5% das vagas em concursos públicos do Executivo municipal para candidatos acima de 40 anos. A iniciativa, segundo o parlamentar, busca amenizar a dificuldade enfrentada por pessoas dessa faixa etária, para se recolocarem no mercado de trabalho, muitas vezes por conta de preconceito ou preferência por profissionais mais jovens.
Taques explicou que a proposta surgiu a partir da demanda da própria população. “No meu gabinete, recebemos muitos currículos de pessoas acima dos 50 anos, muitas já na terceira idade, e todas enfrentando grande dificuldade para conseguir emprego”, afirmou.
Para ele, a reserva de vagas representa uma forma de justiça social e de reconhecimento ao trabalhador mais experiente, que muitas vezes encontra barreiras mesmo tendo qualificação. O vereador destacou ainda que o projeto já conta com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Câmara de Cuiabá e acredita que deve ser aprovado pela maioria dos parlamentares. “É uma proposta viável. O município consegue atender essa demanda, e acredito que a Casa terá bons olhos para esse avanço”, disse.
Ilde Taques também lembrou que a medida dialoga com outra iniciativa de sua autoria já aprovada: a criação do Centro de Amparo ao Idoso, para o qual ele, como presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO), assegurou R$ 7 milhões em recursos municipais. O vereador pontuou que o prefeito já sancionou a lei e que a expectativa é de que o projeto seja executado no próximo ano.
Para Taques, ambas as ações reforçam o compromisso do Legislativo com políticas públicas que atendam essa parcela ignorada da população. “É muito importante para a sociedade”, completou.
A psicanalista Mara Quintal, representante do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mato Grosso (Sindapi-MT), disse que o projeto do vereador representa um marco importante na luta contra o etarismo e na construção de oportunidades mais igualitárias no serviço público.
“A reserva de 5% das vagas para pessoas acima de 40 anos é um passo histórico, porque reconhece que muitos profissionais maduros enfrentam dificuldades reais para se manter ou retornar ao mercado de trabalho, apesar da vasta experiência e da responsabilidade que carregam. Estamos falando de indivíduos que já dedicaram grande parte de suas vidas à sociedade, e que agora têm a chance de serem valorizados pela maturidade, pela competência e pelo equilíbrio emocional que desenvolvem ao longo dos anos”, declarou ela.
Mara também trouxe sua vivência pessoal para reforçar a importância da iniciativa.
“Eu mesma, com formação sólida, experiência internacional, mais de cem cursos concluídos e atuação profunda na área da psicanálise, ainda percebo barreiras impostas pelo preconceito etário. Isso acontece com milhares de profissionais 40+, que possuem muito a contribuir, mas são injustamente descartados por sua idade. Por isso, o projeto do vereador Ilde Taques não é apenas uma medida administrativa, é um gesto de justiça, dignidade e reconhecimento. Ele dá voz a uma geração que segue ativa, produtiva e profundamente comprometida com o serviço público e com a sociedade”, concluiu a psicanalista.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Baixinha acompanha tratativas de desapropriações no Contorno Leste

Published

6 minutos atrás

on

01/12/2025

By

Rogério Santos – Assessoria vereadora Baixinha Giraldelli 
A vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade) participou, nesse domingo (30), das tratativas envolvendo o processo de desapropriação de famílias residentes na região conhecida como Contorno Leste, em Cuiabá. 
A ação mobilizou moradores, lideranças locais e representantes públicos, como; o deputado estadual Wilson Santos (PSD), o prefeito Abílio Brunini (PL), além de outros vereadores em busca de a soluções para a situação das famílias nas áreas da desapropriação.
Reconhecida pela atuação em defesa da moradia digna e do fortalecimento da agricultura familiar, a vereadora destacou a importância de garantir transparência e diálogo durante todo o processo. Segundo ela, o acompanhamento próximo é fundamental para assegurar que os direitos das famílias sejam preservados.
“Quero deixar um recado para todos. Vocês têm direito de moradia, está na Constituição Federal. O poder público tem que fazer o dever de casa. Então, vocês não estão pedindo favor para ninguém. É constitucional, é lei! Podem contar comigo”.
Baixinha Giraldelli afirmou que continuará monitorando o caso e mantendo contato com os órgãos responsáveis para reforçar o compromisso com as comunidades mais vulneráveis da capital.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Audiência pública vai discutir regularização fundiária do Jardim Eldorado

Published

6 minutos atrás

on

01/12/2025

By

Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil 

A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), realiza nesta segunda-feira (1º), às 19h, uma audiência pública para debater o processo de regularização fundiária do bairro Jardim Eldorado e das comunidades vizinhas, como Sol Nascente e Guaicurus.
O encontro será realizado na Paróquia Anglicana da Virgem Maria, situada na Rua 6, quadra 4, casa 129, bairro Jardim Eldorado, e é aberto ao público.
A iniciativa tem como propósito ouvir os moradores, esclarecer dúvidas e construir encaminhamentos que garantam segurança jurídica às famílias que aguardam a regularização de seus imóveis.
Paula Calil destaca que o objetivo central é promover um diálogo direto com a população, acolher demandas e reforçar o compromisso do Legislativo com políticas públicas de habitação e dignidade, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá e autoridades competentes.
A ação integra as prioridades da parlamentar dentro do programa Câmara Itinerante, que busca aproximar o Poder Legislativo da comunidade por meio de atividades realizadas diretamente nos bairros.
Serviço
Assunto: Audiência pública sobre regularização fundiária no bairro Jardim Eldorado
Data: Segunda-feira (1º)
Horário: 19h
Local: Paróquia Anglicana da Virgem Maria – Rua 6, quadra 4, casa 129, Jardim Eldorado.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Continue Reading

Economia & Finanças

