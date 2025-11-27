Cuiabá
Projeto que cria Câmara Mirim ganha apoio parlamentar
Instituição de Longa Permanência para Idosos avança e segue para formalização de convênio
A secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão de Cuiabá, Hélida Vilela, apresentou nesta quinta-feira (27) ao secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes Haagsma, o projeto arquitetônico e funcional da futura Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).
O projeto prevê uma estrutura moderna e totalmente acessível, composta por recepção, área administrativa, bloco médico, lavanderia, galpão de manutenção, piscina coberta, espaço de convivência, refeitório, cozinha, blocos residenciais, praça central, nova capela e horta.
Para Hélida Vilela, a reunião entre a equipe técnica da Prefeitura de Cuiabá e da Setasc, representa um avanço concreto para a implantação da Instituição. Segundo ela, o progresso beneficia diretamente a população idosa de Cuiabá com políticas públicas específicas de cuidado e acolhimento, compromisso também do prefeito Abilio Brunini e da primeira-dama Samantha Iris.
“Avançamos muito com a entrega formal de todos os projetos, arquitetônicos e complementares, além da peça orçamentária. A melhoria beneficia diretamente a população idosa de Cuiabá, que cresce ano após ano e demanda políticas públicas específicas de cuidado e acolhimento. Agora, seguimos para a formalização do convênio entre Estado e município, etapa essencial para iniciar o processo licitatório e a construção da ILPI”, destacou Hélida.
O secretário estadual Klebson Gomes Haagsma reforçou o compromisso do Governo do Estado em apoiar iniciativas voltadas à proteção social. Segundo ele, a expectativa é assinar o convênio já no início de 2026, após a conclusão das análises técnicas das equipes de engenharia, arquitetura e finanças.
“O Governo do Estado apoia todos os municípios, e a capital tem um papel ainda mais importante. É um projeto fundamental, que dá atenção aos idosos, pessoas que já viveram tanto e precisam dessa cobertura maior. O aporte financeiro faz parte do apoio idealizado pelo governador Mauro Mendes e pela primeira-dama, Virgínia Mendes”, afirmou Klebson.
O projeto foi apresentado na reunião pelo arquiteto da Secretaria Municipal de Planejamento, Juander de Oliveira. Também participaram do encontro a secretária-adjunta de Assistência Social de Cuiabá, Paolla Reis; o diretor técnico de Convênios, Leandro Antonio Alves da Silva; a secretária-adjunta de Planejamento e Projetos da Secretaria de Obras, Geralda Pessoa; e a adjunta de Administração Sistemática da Setasc, Arielle Heredia Dorileo.
Etapa anterior
Em agosto deste ano, o prefeito Abilio Brunini apresentou o projeto da ILPI ao desembargador Orlando de Almeida Perri e ao governador em exercício, Otaviano Pivetta. A unidade será construída em um terreno cedido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), localizado próximo ao Hospital de Câncer de Mato Grosso, e terá capacidade para atender 116 idosos.
A construção da ILPI atende a uma determinação judicial que orienta o Estado a ampliar a oferta de vagas para idosos em situação de vulnerabilidade. Além de Cuiabá, estão previstas novas unidades em Várzea Grande, Sinop, Água Boa e Rondonópolis, fortalecendo a rede de proteção social voltada à pessoa idosa em Mato Grosso
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura informa interdições na ruas Melgaço e Comandante a partir desta segunda
Atualização – A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública informa que, a partir desta segunda-feira (1°), as ruas Barão de Melgaço e Comandante Costa, situadas na região Central, estarão totalmente interditadas de forma simultânea para a continuidade das obras de drenagem e implantação da rede de esgoto. A previsão é de que a interdição se estenda por 10 dias, com bloqueio das vias diariamente, das 7h às 18h. Moradores, comerciantes e demais usuários das vias afetadas contarão com apoio de agentes de trânsito para orientação.
Diante da necessidade, a Prefeitura de Cuiabá pede a compreensão, recomenda aos motoristas e pedestres que redobrem a atenção ao passar pela região e adotarem rotas alternativas. Cabe ressaltar que a obra aprimora a infraestrutura urbana e garantir mais qualidade de vida à população.
Confira algumas rotas alternativas
Quem vem pela Rua Barão de Melgaço, para acessar o bairro Araés, pode subir a Rua Voluntários da Pátria antes da Rua 12 de Outubro e seguir pela Rua Marechal Deodoro. Ou entrar à direita na Rua 12 de Outubro, acessar a Praça da Mandioca e, em seguida, a Rua Governador Rondon.
Para quem estiver na Av. Mato Grosso e desejar seguir para o Centro, pode seguir até a Av. Tenente Coronel Duarte e retornar à rota normal pela Sete de Setembro ou na Rua Voluntários da Pátria.
Segundo a secretária municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, coronel Francyanne Lacerda, “é importante respeitar as rotas alternativas indicadas para evitar congestionamentos e garantir maior segurança a todos”.
“Também é preciso que motoristas e pedestres redobrem a atenção nas proximidades das obras e sigam a sinalização instalada nos locais”, frisou o supervisor de interdições da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Reginaldo Leonel.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Segurança
Tolerância Zero confirma redução de crimes no primeiro ano de programa em MT
Os resultados do primeiro ano do programa Tolerância Zero, principal programa de segurança pública do Governo de Mato Grosso, confirmaram...
Polícia Civil prende autores de furto e receptação de fios elétricos subtraídos de salão em Várzea Grande
Três pessoas envolvidas em crimes de furto qualificado e receptação de fios de energia foram presas em flagrante pela Polícia...
Polícia Civil deflagra “Operação Nocaute” em Rondonópolis
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27.11), a “Operação Nocaute”, destinada a desarticular uma organização criminosa envolvida com...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
