Projeto que regulamenta participação de atletas trans em competições femininas avança na Câmara Municipal
Furto de cabos compromete iluminação no Parque das Águas
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), registrou, na tarde desta terça-feira (12), um novo caso de furto de cabos elétricos no Parque das Águas. A ação criminosa afetou o funcionamento da rede de energia responsável pela iluminação de trechos da faixa de caminhada do espaço público.
O crime provocou superaquecimento no sistema elétrico, ocasionando a interrupção parcial da iluminação. As equipes de manutenção foram acionadas imediatamente e já trabalham para restabelecer, no menor tempo possível, a normalidade nos pontos luminotécnicos afetados. Ao todo, foram furtados aproximadamente 50 metros de fios de cobre.
“O furto de cabos, além de causar prejuízo ao patrimônio público, compromete a segurança e o bem-estar da população que utiliza esses espaços. Contamos com a colaboração de todos para denunciar e ajudar a preservar a cidade”, destacou o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton.
A ocorrência foi registrada junto à Polícia Civil e contará com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública para reforçar a proteção do patrimônio e garantir a segurança dos frequentadores. Somente em 2025, já foram contabilizados cerca de 2,6 mil metros de cabos de cobre furtados de caixas de iluminação pública em diferentes pontos da capital.
A Prefeitura alerta que apenas profissionais devidamente uniformizados e identificados estão autorizados a realizar manutenções ou qualquer tipo de intervenção na rede de iluminação pública. A presença de pessoas não autorizadas nesses locais representa risco tanto para a integridade da rede elétrica quanto para a segurança da população.
A orientação é que, ao identificar qualquer indivíduo sem uniforme e crachá oficial mexendo em equipamentos de iluminação, o cidadão acione imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.
A imagem aérea mostra o Parque das Águas. No canto da imagem, está a lagoa e, atrás, árvores e a pista de caminhada.
Câmara de Cuiabá aprova 13 projetos voltados à inclusão de idosos, educação e proteção animal
Traficante é preso pela Polícia Civil com drogas e munições em Pontes e Lacerda
Um traficante flagrado com entorpecentes e munições em uma residência foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8),...
Polícia Civil lamenta falecimento de mãe de investigadora
A Polícia Civil lamenta o falecimento da senhora Maria Auxiliadora de Morais Arruda, mãe da investigadora Keize Katia de Moraes,...
Polícia Civil orienta vítimas e reforça canais de denúncia contra a violência doméstica
Com os avanços obtidos pelas mulheres na defesa de seus direitos, a violência doméstica ainda é um grave problema social....
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
