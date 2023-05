Projeto quer mudar nome de rua em homenagem a moradora do bairro Tancredo Neves

O vereador Wilson Kero Kero (Podemos) apresentou o projeto de decreto legislativo nº 414/2023 para conceder título de cidadão cuiabano ao ex-comandante do 9º Batalhão de Engenharia e Construção, coronel André Luiz Vieira Cassiano, pelos relevantes serviços prestados a Cuiabá. A proposta entrou em tramitação na Câmara de Vereadores no dia 12 de maio.

Nascido em 8 de outubro de 1971, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), o coronel é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) desde 3 de dezembro de 1994 e seus avós paternos são naturais de Mato Grosso. Após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais, André foi lotado no 9° Batalhão de Engenharia de Construção (9º BEC), Batalhão General Couto de Magalhães, onde serviu entre os anos de 1995 e 1997.

“Nesse período, exerceu diversas funções, onde pode-se destacar a de Comandante de Pelotão durante o período de formação básica dos recrutas, Instrutor-Chefe do Curso de Formação de Cabos e a Chefia de Residência de Jangada que tinha como missão fornecer insumos para o asfalto necessário à recuperação da BR 163, entre o trecho de Posto Gil e Rurópolis”, justifica o parlamentar.

Wilson Kero Kero lembra que, em 2017, o coronel André foi nomeado para o comando do 9° BEC, no biênio 2018/2019. Nessa ocasião, teve como principal missão à frente do batalhão o término das obras de pavimentação de ruas da cidade de Campo Grande, a construção da pista de táxi do 3° Batalhão de Aviação do Exército e o início das obras de ampliação do aeroporto da cidade de Dourados.

“Quando comandante do Batalhão, o coronel procurou realizar diversas atividades em prol da sociedade mato-grossense, tais como: Ação Cívico Social na Escola Municipal Dom Bosco do Praeirinho, revitalização dos marcos históricos do batalhão nas BR 070 e 163, apoio à expedição Pioneiros da BR 163, participação com estande do

batalhão na ExpoLucas nos anos de 2018/2019”.

Durante a sua carreira, teve a oportunidade de servir na Escola de Instrução Especializada, 8º Batalhão de Engenharia de Construção, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 5° Grupamento de Engenharia e, atualmente, exerce a função de Prefeito Militar da Zona Sul.

MISSÃO NO EXTERIOR – No exterior, exerceu a função de Supervisor Internacional de Desminagem na Nicarágua entre os anos de 2004/2005 foi integrante do 9° Contingente da Companhia Engenharia de Força de Paz no Haiti.

“Vale ressaltar que nessa ocasião prestou socorro às vítimas do terremoto de 12 de janeiro de 2010 e serviu no Estado-Maior da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti em 2015/2016 exercendo a função de Oficial de Mobilidade e Contra mobilidade”, destacou o vereador.

Ao longo de sua carreira militar, foi condecorado com aproximadamente vinte medalhas. Com Destaque para Ordem do Mérito Militar Cavaleiro, Medalha da Ordem do Mérito Bombeiro Militar Cavaleiro, Medalha Militar de Ouro, Medalha do Pacificador, Medalha do Serviço Amazônico. No exterior, foi condecorado com: a Medalha da Nações Unidas (HAITI) com numeral 3, Medalha da Organização dos Estados Americanos, Medalha da Junta Americana de Defesa e Medalha Mérito Militar Soldado da Pátria.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT