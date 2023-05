Projeto recebe acadêmicos da Unemat de Pontes e Lacerda

A Comarca de Paranaíta (distante de Cuiabá 851 km ao norte) está com indisponibilidade nas linhas telefônicas do Fórum do município.

A empresa responsável pelos serviços de telecomunicação de Paranaíta já foi acionada e ainda não informou o prazo para solução das adversidades técnicas.

Contato – Até que os serviços sejam normalizados, os interessados podem entrar em contato com a unidade jurisdicional por meio do número de celular do plantão: (66) 9 9282-1087, durante o horário do expediente judiciário.

Dúvidas podem ser sanadas pelo mesmo número de contato.

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT