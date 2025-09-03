JUSTIÇA
Projeto Reconstruindo Sonhos é lançado em unidade feminina
Com o objetivo de promover a reinserção social, ampliar a compreensão do sentido da vida e assegurar a ressocialização de mulheres privadas de liberdade, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) lançou, na sexta-feira (29), a primeira turma do projeto Reconstruindo Sonhos na Cadeia Pública Feminina de Cáceres (217 km de Cuiabá).Após mais de um ano de preparação, o projeto foi oficialmente iniciado com a presença de autoridades do sistema de justiça e parceiros institucionais. Participaram do evento a diretora da unidade prisional, Franciskely Campos Moreira; o defensor público Diego Rodrigues Costa; o juiz titular da 1ª Vara Criminal de Cáceres, José Eduardo Mariano; o promotor de Justiça e coordenador adjunto do Centro de Apoio Operacional da Execução Penal (CAO-EP), Roberto Arroio Farinazzo Junior; e a promotora de Justiça da 1ª Promotoria Criminal de Cáceres, Luane Rodrigues Bomfim.O projeto será desenvolvido em duas fases. A primeira consiste em encontros temáticos semanais conduzidos por policiais penais da própria unidade, Ana Luiza de Araújo Silva e Rejane Sirlei da Silva, que se voluntariaram e foram capacitadas para atuar como multiplicadoras. Já a segunda fase prevê a oferta de cursos profissionalizantes em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), atualmente em fase de definição.A promotora de Justiça Luane Rodrigues Bomfim destacou a relevância da iniciativa. “Um projeto dessa magnitude tem uma importância muito grande na vida dessas mulheres, porque primeiro ele busca resgatar a autoestima, transformar, trabalhar a autoconfiança dessas mulheres, de que elas podem escolher um destino diferente daquilo que elas vinham traçando. Elas vão ganhar confiança, no sentido de que podem aprender um novo ofício e que não necessitam permanecer no mundo do crime”.Ela também compartilhou a emoção vivida durante o lançamento. “Foi muito emocionante ver que aquelas reeducandas estavam ali de coração aberto, depositando a confiança delas no nosso trabalho. Como eu disse a elas naquele momento, nossa esperança não tem preço no mundo. Elas se emocionaram bastante, e nós também. Para nossa cidade, nossa comarca, que enfrenta altos índices de criminalidade, projetos como esse trazem um raio de luz na escuridão, um fio de esperança de que dias melhores virão”.A coordenação do projeto é de responsabilidade do CAO da Execução Penal, e sua implementação em Cáceres permanece vinculada à 1ª Promotoria Criminal do município.O Reconstruindo Sonhos é fruto de uma articulação interinstitucional e conta com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), Defensoria Pública do Estado (DPMT), Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), Fundação Nova Chance (Funac), Instituto Ação Pela Paz, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
Réu é condenado a 25 anos por matar trabalhador com caminhão betoneira
O Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis (218 km de Cuiabá) condenou, nesta quarta-feira (03), Uisnei Silva de Oliveira a 25 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio contra uma criança de um ano e exposição da vida de uma mulher a perigo direto e iminente.A decisão foi proferida pelo juiz Leonardo de Araújo Costa Tumiati, após julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade dos crimes cometidos por Uisnei.O réu foi acusado pelo Ministério Público Mato Grosso (MPMT) de utilizar um caminhão carregado com 10 toneladas de concreto como arma, colidindo propositalmente contra o veículo das vítimas. De acordo com a denúncia, a ação resultou na morte de Renan de Souza Vieira, na tentativa de homicídio de uma criança de apenas um ano na época dos fatos e de Josiane Fonseca do Nascimento.Na denúncia, o MPMT considerou que Uisnei agiu “por motivo fútil, com emprego de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas”. A denúncia apontou que Renan sofreu traumatismo cranioencefálico ao ser prensado pelo caminhão betoneira, após uma manobra em marcha ré, intencionalmente, realizada pelo acusado. O crime ocorreu no dia 18 de julho de 2024 e foi registrado por imagens de câmeras de segurança que mostraram o momento exato em que o caminhão betoneira atingiu intencionalmente a vítima Renan. O réu foi condenado por homicídio triplamente qualificado (motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) contra Renan de Souza Vieira; tentativa de homicídio qualificada contra a criança; e crime de perigo para a vida ou saúde contra Josiane Fonseca do Nascimento.Como os crimes foram praticados por uma única conduta, foi aplicado o concurso formal, com acréscimo de um quinto à maior pena, resultando na pena definitiva de 25 anos e 6 meses de reclusão.
Prepare-se! Vem aí o 10º Encontro de Sustentabilidade e 2º Seminário de Mudanças Climáticas
Está chegando o 10º Encontro de Sustentabilidade e 2º Seminário de Mudanças Climáticas do Poder Judiciário de Mato Grosso, que será realizado nos dias 17 e 18 de setembro, das 8h às 17h, no Espaço Justiça, Cultura e Arte ‘Desembargador Gervásio Leite’, na sede do Tribunal de Justiça, com transmissão pelo canal TJMT Eventos no YouTube. Faça sua inscrição aqui.
O evento é realizado pelo Núcleo de Sustentabilidade do Judiciário estadual e pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT).
“É com grande satisfação que o Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em parceria com a Esmagis-MT, convida magistrados, servidores e a sociedade para o 10º Encontro de Sustentabilidade e 2º Seminário de Mudanças Climáticas. O evento reunirá especialistas de destaque para tratar do direito ambiental, debater justiça climática, mercado de carbono, energia limpa, ESG e boas práticas de gestão, além de valorizar o esforço das comarcas no Desafio Judiciário Sustentável. Será também um momento de reflexão, aprendizado e integração, que reafirma o compromisso do Judiciário mato-grossense com a preservação ambiental e a construção de um futuro sustentável para todos”, afirma o desembargador Rodrigo Curvo, coordenador do Núcleo de Sustentabilidade.
Com uma vasta programação, o evento contará com palestras, painéis, apresentações culturais e a tradicional entrega dos selos de reconhecimento às comarcas e unidades administrativas participantes do Desafio Judiciário Sustentável, uma competição saudável que promove a conscientização ambiental por meio do consumo consciente dos recursos no local de trabalho.
Primeiro dia – No dia 17 de setembro (quarta-feira), a programação matutina contará com a palestra de abertura “Crise Climática, Justiça e o Papel do Judiciário na Governança Ambiental”, que será proferida pelo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e presidente da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social do CNJ, Guilherme Guimarães Feliciano. Haverá ainda os painéis sobre “Litigância climática e o direito fundamental ao meio ambiente: qual deve ser o lugar da natureza no Direito Climático?”, com o procurador do Estado de Mato Grosso, Patrick Ayala; e sobre Gestão Climática e Descarbonização – Mercado de Carbono e Perspectivas, com Carlos Sanquetta, Ph.D em Ecologia e Recursos Naturais e membro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (IPCC/ONU).
O período vespertino do primeiro dia de Seminário será recheado de painéis. Às 14h10, Gestão Sustentável no Judiciário: PLS como instrumento de governança, com a juíza federal e integrante do Fórum Ambiental do Poder Judiciário (Fonamb), Lívia Cristina Marques Peres. Às 15h, Inovação para a transição energética e redução de emissões, com Juliano Martins, assessor executivo da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias. Às 15h45, Energia limpa e competitividade: o papel do mercado livre na transição energética, com a engenheira eletricista Dayany Oliveira da Costa. Encerrando a programação do primeiro dia, às 16h15, haverá o painel Planejamento das contratações sustentáveis, com Adriana Moreira Tostes ribeiro, servidora aposentada do TJDFT e referência nacional em sustentabilidade e governança pública.
Segundo dia – Para a manhã do dia 18 de setembro, estão programados três painéis: Judicialização das questões ambientais e climáticas – valoração e responsabilidade civil, com a juíza federal Rafaela Santos Martins da Rosa; seguida do painel Negócios, Mudanças Climáticas e Agenda ESG, com a Ph.D em Administração, Vanessa Pinsky. Para finalizar, o advogado especialista em Direito Ambiental, Resíduos e ESG, Fabricio Soler, abordará o tema Desafios e soluções na gestão de resíduos sólidos.
Durante a tarde, a partir das 14h10, terá início a apresentação do Desafio Judiciário Sustentável com a respectiva entrega dos selos de reconhecimento às comarcas e unidades administrativas do Judiciário estadual. O evento será finalizado com a apresentação da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Durante os dois dias de evento, no retorno das atividades da tarde, a equipe de fisioterapeutas do Departamento de Saúde do Tribunal de Justiça promoverá um momento de bem-estar aos participantes, com alongamento laboral.
Saiba mais sobre a programação e currículos dos palestrantes clicando aqui.
Autor: Celly Silva
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
