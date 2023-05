“Projeto social dos Bombeiros melhorou a disciplina do meu filho em casa e na escola”, diz mãe

Miguell Tapajós, de 12 anos, sempre se organiza um dia antes da aula do projeto Bombeiros do Futuro, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), para deixar tudo pronto. A antecipação semanal se dá pela empolgação do jovem com o projeto que, segundo sua mãe Marta, tem contribuído para melhorar a disciplina tanto em casa quanto na escola.

“Chega um dia antes, ele mesmo se organiza para deixar tudo no jeito. Ele tem gostado muito das aulas e para nós tem sido excelente tanto em casa como na escola pelas lições de disciplina que ele tem aprendido”, afirmou a mãe.

“Vi o banner do projeto e achei interessante. Então, perguntei para minha mãe se eu poderia fazer e ela me inscreveu. Acho muito legal o projeto e tenho aprendido bastante com os bombeiros”, completa Miguell. No Bombeiros do Futuro, os alunos aprendem noções de primeiros socorros, civismo, ética e cidadania.

Além deste, o CBMMT também viabiliza a realização do Musicalizar e Karabom. Os três projetos tiveram abertura oficial das atividades de 2023 para os municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço na noite desta quinta-feira (04). O evento aconteceu na Escola Militar Dom Pedro II – Presidente Médici, em Cuiabá.

“Quando vim para Mato Grosso, estudei nessa escola, assim como a primeira-dama. Em 2021, tomamos a importante decisão de transformar essa unidade em uma escola militar acompanhada e gerenciada pelo Corpo de Bombeiros. Hoje fico muito feliz em saber que a unidade funciona em capacidade máxima de estudantes. Aos alunos dos projetos sociais, eu tenho a plena convicção de que seus pais estão orgulhosos de vocês, assim como eu”, afirmou o governador Mauro Mendes.

“Os projetos sociais do Corpo de Bombeiros trabalham em diversas áreas. O Bombeiros do Futuro trabalha educação, disciplina e resiliência, com uma experiência muito próxima a de nossos militares. Já o Karabom ensina ao jovem mais autocontrole por meio do karatê-do. Por fim, o Musicalizar, viabilizado pela primeira-dama Virginia Mendes, introduz os jovens à arte por meio da música”, explica o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Alessandro Borges.

Em 2021, a primeira-dama do Estado articulou R$ 200 mil em recursos para a compra de instrumentos musicais, material didático e uniformes para os alunos. Devido ao apoio, a primeira-dama foi homenageada com uma medalha de Mérito Musical.

“Parabenizo o Corpo de Bombeiros pelo lindo trabalho que é feito com essas crianças. Estou muito honrada com a medalha que recebi hoje e fiquei emocionada ao ver essas crianças realizando seus sonhos por meio desses projetos sociais. Esses alunos são nossa esperança e futuro”, afirmou a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

Capitão José Vieira, coordenador dos projetos sociais dos bombeiros em Mato Grosso, explica que sem o apoio da primeira-dama o Musicalizar não existiria. “Quando ela viu a nossa necessidade, de imediato nos atendeu e articulou para que os recursos fossem destinados a compra dos materiais. Esse olhar sensível da primeira-dama foi muito importante para conseguirmos atender essas crianças”, explicou.

Aluna do Musicalizar, Esther Sampaio, de 13 anos, começou a aprender a tocar flauta em 2019. Incentivada pelos bombeiros militares, ela pretende seguir uma carreira como flautista profissional.

“Eu gosto muito de participar do projeto. É muito legal estar em volta de pessoas que também se interessam por música. Os militares nos ensinam os instrumentos e também nos incentivam a seguir na carreira musical. Eu pretendo continuar e seguir com a carreira de flautista”, afirmou a estudante.

O pai de Esther, Arildo de Brito, explica que inscreveu a filha no Musicalizar por acreditar ser uma iniciativa interessante dos Bombeiros por ensinar não somente a música, mas também disciplina e respeito. “Nós enquanto pais devemos incentivar tudo aquilo que for para o bem de nossas crianças”, afirmou o pai.

Estiveram presentes na solenidade de abertura o deputado federal Abílio; a prefeita de Barão de Melgaço, Margareth Gonçalves; o secretário de Segurança Pública, César Roveri; a secretária interina de Assistência Social e Cidadania, Grasielle Bugalho; e demais autoridades.