Projeto social Onça Pintada abre inscrições para oficinas de desenho, teatro e palhaçaria

O governador Mauro Mendes assinou, nesta terça-feira (22.03), convênios na ordem de R$ 34.176.500,00 para a construção de 1.536 casas, pavimentação asfáltica e para a aquisição de equipamentos hospitalares em Lucas do Rio Verde.

Na área de habitação, o governo irá investir R$ 23 milhões, por meio do Programa Ser Família Habitação, para a construção de 1.536 unidades habitacionais no condomínio Águas do Cerrado. O empreendimento é uma parceria do Governo de Mato Grosso, por meio da MT Participações e Projetos (MTPAR), com a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, que doou o terreno para a construção do novo projeto habitacional.

As moradias serão financiadas com recursos do Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal, que financiará 80% do valor do imóvel, e o Governo do Estado subsidiará os outros 20% do valor, correspondendo à entrada do financiamento.

Conforme o governador Mauro Mendes, o Estado vai subsidiar em cada casa o valor de R$ 15 mil, o governo federal entrará com R$ 17 mil e a Prefeitura de Lucas do Rio Verde doará o terreno, que equivale ao valor de R$ 10 mil.

“Assinamos convênio para 1.536 casas em Lucas, mas a nossa meta é fazer 20 mil casas em todos os municípios de Mato Grosso e, para isso, já temos recurso no valor de R$ 300 milhões para dar subsídio no valor de R$ 15 mil por casa. Isso vai fazer baixar muito a prestação da casa e milhares de pessoas poderão comprar e ter um lar para chamar de seu”.

O secretário Nacional de Habitação, Alfredo Santos, destacou que dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, apenas seis estão investindo em habitação e Mato Grosso está entre eles.

“Estamos presenciando aqui hoje um bom exemplo da parceria entre os três níveis de governo: o federal, que aportou uma parte do recurso, o estadual, que viabilizou a finalização da obra, e o municipal, que isentou várias tarifas de impostos Das casas. Infelizmente, não é em todo lugar que podemos contar com essa parceria. O governo de Mato Grosso vem dando reiteradas demonstrações de parcerias e essa é mais uma delas”.

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para colocar em andamento as obras do novo projeto habitacional do município. “Ter a casa própria é o sonho de qualquer família e, hoje, graças a essa parceria com o Estado, por meio da MTPAR, estamos assinando esse convênio para investir na habitação e realizar o sonho de muitos Luverdenses”.

Outro convênio assinado com a Prefeitura de Lucas do Rio Verde foi para a implantação, pavimentação asfáltica e drenagem de estrada vicinal, com extensão total de 18 km. O valor total do investimento é de R$ 13,7 milhões, com repasse de R$ 4,9 milhões do Governo do Estado pelo programa Mais MT Agroestradas.

O governador Mauro Mendes também assinou autorização para transferência de recursos no valor de R$ 6.276.500,00 para a aquisição de equipamentos para o hospital São Lucas. Os recursos são o Fundo Estadual de Saúde.

Estiveram presentes no evento Secretários de Estado, o senador Wellington Fagundes, vice-governador Otaviano Pivetta, deputado estadual Xuxu Dal Molin, prefeito de Lucas, prefeito de Sinop, Roberto Dorner, e autoridades locais.