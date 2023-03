Projeto vai atender 20 reeducandos do sistema prisional em Sorriso

Vinte reeducandos do Centro de Ressocialização de Sorriso (município distante 397 km de Cuiabá) serão atendidos pelo projeto Reconstruindo Sonhos, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com apoio de várias instituições. O lançamento do projeto no município aconteceu nesta terça-feira (28). A finalidade é a ressocialização de pessoas que estão privadas de liberdade.

Os encontros acontecerão todas as terças-feiras. A previsão é que a execução do projeto dure três meses. “Iniciamos hoje as atividades do projeto no Centro de Ressocialização de Sorriso com a expectativa de auxiliar os reeducandos no processo de reinserção social, como forma de atender aos fundamentos da pena relativos à prevenção e ressocialização”, afirmou o promotor de Justiça Luiz Fernando Rossi Pipino.

A iniciativa é dividida em duas etapas. Na primeira, chamada de “Ampliação do sentido da vida”, serão realizados encontros semanais, nos quais são abordados temas como valores, humanização e espiritualidade, relações interpessoais, família, comunicação, trabalho, perspectiva de futuro, planejamento, entre outros. Terminada essa fase, o projeto segue com a oferta de cursos profissionalizantes, etapa chamada de “Qualificação profissional”.

São parceiros do protejo o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR), Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso (OABMT), Conselho da Comunidade de Execução Penal de Sorriso (CONCEP), Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sorriso (CONSEG), Fundação Nova Chance, Nova Acrópole Cuiabá e Instituto Ação Pela Paz.

Participaram do lançamento do protejo a equipe do CAO Criminal e da Execução Penal, as servidoras Amanda Freire Amorim e Waldicele Duarte; o defensor público Thiago Almeida Morato Mendonça; a vice -presidente da 17ª Subseção em Sorriso da Ordem dos Advogados do Brasil, Karina Wu Zorub; o presidente do CONSEG de Sorriso, Gilvano de Ávila; o presidente do CONCEP de Sorriso, Gilberto Carlos Gasparotto e as representantes do Sindicato Rural de Sorriso e do SENAR/MT, Kemily Segobia da Silva e Farid Tenório do Santos.

Fonte: Ministério Público MT – MT