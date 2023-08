Projeto Verde Novo distribui mudas de plantas durante Encontro de Sustentabilidade no TJMT

Em mais uma ação para levar a conscientização ambiental para a população o projeto Verde Novo, por meio do Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam) de Cuiabá, do Poder Judiciário de Mato Grosso, realizou na tarde desta quinta-feira (18 de agosto), distribuição de 350 mudas de plantas nativas e frutíferas durante o VIII Encontro de Sustentabilidade, na sede do Tribunal de Justiça, em Cuiabá. Em mais uma ação para levar a conscientização ambiental para a população o projeto Verde Novo, por meio do Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam) de Cuiabá, do Poder Judiciário de Mato Grosso, realizou na tarde desta quinta-feira (18 de agosto), distribuição de 350 mudas de plantas nativas e frutíferas durante o VIII Encontro de Sustentabilidade, na sede do Tribunal de Justiça, em Cuiabá.

O juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes aproveitou a oportunidade e garantiu mudas de ipês rosa, amarelo e branco, jacarandá, goiaba e pitomba para plantar em sua chácara. O magistrado ressaltou a importância da iniciativa. “Essa iniciativa é muito interessante. O Juvam, o juiz Rodrigo Curvo e toda a equipe estão de parabéns, e toda a equipe por esse excelente projeto. Só assim para mostrarmos que nosso Mato Grosso valoriza o plantio, investindo no verde.”

Quem também aproveitou para garantir algumas mudas de plantas foi o servidor do Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância (Dapi) Mizael Souza de Almeida. Ele conta que irá plantar em casa os ipês amarelo, branco e roxo. "Estava passando por aqui e vi o Verde Novo. Estou levando as mudas para plantar na frente de casa para refrescar com a sombra, mas também da beleza que o ipê dá, que traz um destaque melhor para casa".

Jonatan Ajala, também servidor do Dapi vai levar quatro mudas de plantas para a casa do tio e destacou a iniciativa do Juvam. “A nossa cidade está com poucas árvores. Esses dias viajei e quando voltei senti a diferença do calor e da falta que as árvores fazem.

A engenheira floresta do Juvam, Rosiani Carnaíba disse que o Verde Novo está sempre presente em eventos importantes e forma parceiros para levar a conscientização ambiental por onde passa. “Estamos em várias ações durante todo o ano e não seria diferente no Encontro de Sustentabilidade, pois o Verde Novo é um projeto do Poder Judiciário de Mato Grosso com foco na educação ambiental. A arborização urbana contribui com a mitigação dos gases de efeito estufa, diminuição de temperatura, filtra os raios solares e a gente consegue fazer com que esses efeitos sejam benéficos ao meio ambiente.

Foram distribuídas mudas como os ipês já mencionados, pata de vaca, tamarindo, goiaba, pitanga, pitomba, entre outros.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição da imagem: Foto 1: Juiz Francisco Alexandre segura três mudas de plantas. Ele usa camisa listrada branca, cinza e laranjada de manga curta, tem cabelos grisalhos e usa óculos de gra. Ao fundo está um banner verde do projeto. Foto 2: Rosiani orienta servidoras perto das mudas que estão dispostas em caixotes de madeira. Ela e mais duas servidoras estão agachadas escolhendo as espécies. Foto 3: Servidor do Dapi Mizael segura as mudas, usa uma camisa azul escura gola polo, usa óculos de grau e tem cabelos pretos. Ao fundo está o banner do Verde Novo.

