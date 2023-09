Projeto Verde Novo em parceria com o Rally Ecológico distribui 3 mil mudas

O Projeto Verde Novo do Juizado Volante Ambiental (Juvam) realizou a entrega de mudas no lançamento do Rally Ecológico 2023, em comemoração ao Dia da Árvore (dia 21). Além da celebração da data, a parceria tem o objetivo de contribuir com a arborização da Capital, que um dia já foi conhecida como cidade verde. O evento foi realizado na Praça Santos Dumont e distribuiu diversas mudas frutíferas e nativas. O Projeto Verde Novo do Juizado Volante Ambiental (Juvam) realizou a entrega de mudas no lançamento do Rally Ecológico 2023, em comemoração ao Dia da Árvore (dia 21). Além da celebração da data, a parceria tem o objetivo de contribuir com a arborização da Capital, que um dia já foi conhecida como cidade verde. O evento foi realizado na Praça Santos Dumont e distribuiu diversas mudas frutíferas e nativas.

Atingindo altas temperaturas, o estado mato-grossense tem passado por um mês com ondas de calor, e é nesses momentos que a preservação e consciência ambiental se tornam um assunto presente. Rosiani Carnaíba, engenheira florestal do Projeto Verde Novo explica os benefícios de se plantar uma árvore “nesse período atual, com o calor intenso, as árvores trazem conforto térmico amenizando temperaturas além de proteger nossos solos”. A engenheira finaliza contabilizando as doações que ocorreram em vários pontos de distribuição como o Ibama, Juvam e Shopping Estação, somando em mais de três mil mudas.

Goiabeira e cajueiro foram as mudas que o cuiabano Marco Antonio de Castro Pinto escolheu para plantar em seu rancho. O engenheiro entende o evento como fundamental para a conscientização do reflorestamento. "É importante repormos essas árvores que um dia foram cortadas. O Rally tem esse lado social que visa a distribuição de mudas para melhorar e aumentar a conscientização da população, para um dia voltarmos com o título de cidade verde."

O diretor geral do Rally Ecológico, Luiz Galvan comenta que em vinte e um anos do evento, aproximadamente quase um milhão de mudas já foram doadas. E durante o lançamento deste ano “a ideia para este ano é fazer um plantio urbano, que será realizado de acordo com a escolha da secretária municipal em definir onde ocorrerão esses plantios, temos em torno de 10 mil mudas destinadas ao Rally ecológico”.

A inscrição para o Rally da Meia Noite é feita pelo site https://www.cronorally.com.br/ e terá sua largada noturna em 18 de novembro na Praça Santos Dumont, em Cuiabá. Além da categoria 4×4 turismo e motos, carros comuns também poderão participar. A chegada será a meia noite em Marina do Altayr, Lago do Manso.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Fachada verde do Rally Ecológico, embaixo um carro na cor laranja estacionado. Segunda imagem: Doação de diversas mudas frutíferas e de espécies nativas na Praça Santos Dumont, com diversas pessoas ao redor.

Emanuelle Caroline Candido da Costa (estagiária)

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT