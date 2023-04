Projeto Verde Novo realiza ação ambiental em Escola Municipal de Várzea Grande

As pré-inscrições para as 13.180 vagas ofertadas pelo Programa Ser Família Capacita já estão abertas. As vagas serão distribuídas em 45 cursos a serem realizados em 141 municípios durante todo o ano de 2023. Para os cursos de maio, as inscrições vão até o dia 04 de maio.

Os interessados em realizar os cursos poderão realizar a pré-inscrição de forma on-line, nos links disponibilizados, por cidade, no site da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Para acessar a página do Programa Ser Família Capacita clique aqui. Para acessar o link de cada cidade, é só clicar em cima do nome dela.

Em Cuiabá, as pré-inscrições também poderão ser realizadas presencialmente no Senai da XV de Novembro, do Distrito Industrial, do Ganha Tempo Ipiranga e no Ganha Tempo CPA. Já em Várzea Grande, os locais para pré-inscrição presencial são Centro Estadual de Cidadania (CEC) no Shopping Várzea Grande, Senai Cristo Rei, e CRAS Cristo Rei, Jardim Glória, São Mateus, Santa Maria, e na Rede Cidadã.

Nos demais municípios de Mato Grosso, as pré-inscrições presenciais poderão ser realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) municipais.

A partir do preenchimento da pré-inscrição, os interessados serão selecionados para os cursos escolhidos conforme os pré-requisitos instituídos pelo Programa Ser Família Capacita. Somente após ser selecionado é que o candidato à vaga será chamado para entregar a documentação necessária para iniciar as aulas. A lista de documentos necessários também está disponível no site da Setasc.

Cada um dos cursos oferecidos no Programa Ser Família Capacita possui requisitos para serem cursados, como idade e escolaridade. Os requisitos e demais informações de cada um dos cursos poderá ser consultado no site do Senai/MT (https://novidades.senaimt.ind.br/ser-familia-capacita).

A pré-inscrição poderá ser realizada por todas as pessoas que tiverem interesse nos cursos, mas a prioridade será para o público-alvo do Programa Ser Família. Confira os requisitos do público-alvo: preferencialmente beneficiários do Projeto Ser Família; mulheres em situação de vulnerabilidade social; profissionais empreendedores em busca de qualificação para geração de renda; jovens em busca do primeiro emprego; profissionais desempregados em busca de recolocação profissional; pessoas com deficiência; pessoas beneficiárias de políticas de inclusão social; pessoas desempregadas; comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas e ribeirinhas); egressos do trabalho análogo ao escravo; e egressos do Sistema prisional.

Para 2023, os cursos ofertados são os de Ajustador Mecânico; Almoxarife; Assentador de revestimentos cerâmicos; Assistente Administrativo; Assistente de Controle de Qualidade; Assistente de Recursos Humanos; Assistente Contábil Financeiro; Auxiliar de Laboratório de Microbiologia; Carpinteiro de Obras; Comprador; Confeiteiro; Construtor de Alvenaria; Controlador e Programador de Produção; Costureiro Industrial de Vestuário; Cozinheiro Industrial; Desenhista Mecânico; Desenhista Técnico de Edificações; Designer Gráfico Editorial; Eletricista de Instalações Prediais; Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica; Eletricista Industrial; Fresador Mecânico; Instalador e Reparador de Redes de Computadores; Instalador Hidráulico; Magarefe; Mecânico de Motocicletas; Mecânico de Motores Ciclo Diesel; Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial; Montador e Reparador de Computador; Operador de Beneficiamento de Minério; Operador de Computador; Operador de Empilhadeira; Operador de Escavadeira Hidráulica; Operador de Máquinas Agrícolas; Operador de Motoniveladora; Operador de Pá Carregadeira; Operador de Processos de Distribuição Logística; Operador de Retroescavadeira; Padeiro; Salgadeiro; Soldador Eletrodo Revestido; Soldador MAG; Soldador TIG; e Torneiro Mecânico.

Os interessados nos cursos poderão sanar as dúvidas por meio dos telefones (65) 98408-7451 e (65) 98455-0701 tanto para ligações quanto para o envio de mensagem de Whatsapp.