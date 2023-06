Projeto Verde Novo realiza distribuição de mudas na sede do Tribunal de Justiça

Os servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tiveram a oportunidade de participar nesta quarta-feira (07 de junho) de mais uma importante ação de conscientização ambiental promovida pelo Projeto Verde Novo, do Juizado Volante Ambiental (Juvam) de Cuiabá. Os servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tiveram a oportunidade de participar nesta quarta-feira (07 de junho) de mais uma importante ação de conscientização ambiental promovida pelo Projeto Verde Novo, do Juizado Volante Ambiental (Juvam) de Cuiabá.

As atividades envolveram a distribuição de 350 mudas de árvores entre espécies frutíferas e nativas, como parte da agenda de comemorações alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 05 de Junho. A iniciativa também fez parte da quarta edição da Feira da Saúde promovida pelo Poder Judiciário, por meio do Programa Bem Viver, com o objetivo de proporcionar bem estar e qualidade de vida ao público interno do tribunal.

Com a ação, o Poder Judiciário de Mato Grosso, cumpre mais uma vez, a missão de levar conscientização ambiental, com o objetivo de mitigar os efeitos causados pelo aquecimento global e atividades de desmatamento em todo mundo. Em cinco anos, o projeto já realizou a distribuição de mais de 170 mil mudas e mais de 570 ações ambientais, além de inúmeras parcerias para atividades teóricas de conscientização envolvendo o incentivo ao plantio e conservação de árvores em espaços públicos e privados.

O servidor da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI), Helvídio Terra, parabenizou a iniciativa do Poder Judiciário em promover projetos de conscientização ambiental, capazes de proporcionar maior qualidade de vida e bem estar à população.

"O Verde Novo é projeto muito positivo realizado pelo Judiciário, que já conheço há alguns anos, e que inclusive tive a oportunidade de ser beneficiado com a doação de mudas frutíferas e nativas. Já estou comendo os frutos da goiabeira e aguardando o tamarindeiro começar a produzir. Os ipês rosa e amarelo também já estão florindo. Ver o engajamento do Judiciário, mobilizado na defesa do meio ambiente, com reflexos diretos sobre a nossa saúde, só nos estimula a pedir que todos venham colaborar com o projeto e incentivar a participação de outras pessoas no plantio de arvores".

Para a engenheira florestal do Projeto Verde Novo, Rosiani Carnaíba, o plantio de árvores, principalmente na área urbana, tem forte impacto no combate à emissão de gases de efeito estufa, e contribui para a redução das altas temperaturas e conservação da umidade relativa do ar.

“O projeto Verde Novo realiza durante todo ano, uma série de ações voltadas à conscientização ambiental, intensificadas durante a semana do meio ambiente. Esta semana tivemos atividades importantes, como o plantio de mudas na central de distribuição dos Correios com o envolvimento dos colaboradores, a promoção da corrida do meio ambiente com distribuição de mudas, o plantio de arvores em uma nascente localizada em Cuiabá, a distribuição de mudas em diversos pontos de Cuiabá, e hoje concluímos a semana, com essa ação extraordinária de conscientização, beneficiando os servidores do Poder Judiciário”.

Verde Novo – É um projeto do Poder Judiciário de Mato Grosso, coordenado pelo Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá (Juvam) em parceria com o Instituto Ação Verde, Grupo Petrópolis, TV Centro América e Energisa.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Servidores do Tribunal de Justiça participam de palestra sobre conscientização ambiental. Segunda imagem: Servidor Helvídio Terra da coordenadoria de Tecnologia da Informação beneficiado com a doação de mudas concede entrevista à TV.Jus. Terceira imagem: fotografia registrando plantas em primeiro plano e ao fundo as pessoas que participaram do evento.

Naiara Martins

Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT