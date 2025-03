Projeto ‘VG com Elas’ inicia março com ação de valorização feminina em Várzea Grande

O evento é apenas o primeiro de uma série de ações planejada e organizada por um coletivo comprometido com a valorização feminina e que conta com apoio da prefeitura, liderada por Flávia Moretti

O projeto ‘VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres’ deu início à programação especial do Mês da Mulher com uma ação emocionante e transformadora. O primeiro evento ocorreu ontem, 1º de março, na sede do Centro de Promoções Humanas Bom Pastor, unidade feminina. A instituição atende mulheres em situação de vulnerabilidade social, especialmente aquelas em processo de recuperação de dependência química, álcool ou medicamentos.

A ação foi organizada pela Associação das Mulheres Empreendedoras de Mato Grosso (ARVEND) e reuniu um coletivo de mulheres preocupadas em proporcionar acolhimento, autoestima e novas perspectivas para as internas. Durante a visita, as participantes receberam uma palestra sobre autoestima e cuidados pessoais, além de um verdadeiro dia de beleza, com serviços de cabelo, design de sobrancelha, esmaltação e penteados.

A prefeita Flávia Moretti (PL) prestigiou o evento e destacou a importância da iniciativa. “Nosso compromisso é fortalecer ações que valorizem as mulheres, principalmente àquelas que enfrentam desafios e precisam de apoio para resgatar sua dignidade e confiança. Projetos como esse fazem toda a diferença e mostram que juntas somos mais fortes”.

A presidente da ARVEND e palestrante do evento, Josiane Campos, reforçou o papel da entidade, que há 11 anos atua na promoção da autonomia feminina e possui cerca de 8 mil mulheres associadas. “A ideia de começar o ‘VG com Elas’ nesta instituição foi da ARVEND. Há nove anos realizamos a Roda do Empoderamento, levando informação e orientação para mulheres que, muitas vezes, não têm acesso a eventos no centro da cidade. Aqui, elas participam de palestras sobre saúde, violência doméstica, empreendedorismo e capacitação. E, ao final, recebem um dia de beleza para elevar a autoestima. Esse apoio da prefeitura de Várzea Grande fortalece nosso trabalho e nos permite ampliar nossa atuação em outros bairros”.

A programação contou ainda com a presença da pastora Maria Padilha, da Igreja Missionária Mensagem da Cruz, que deu a bênção inicial ao evento. Também participaram a equipe voluntária do Centro Técnico de Beleza, a vice-presidente da BPW Várzea Grande e coordenadora da BPW Brasil, Letícia Silva, a secretária de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Ina de Maria, a coordenadora de Meio Ambiente e Business da BPW, Tina Souza, além de Taynara Moraes, assistente social da prefeitura e coordenadora das atividades do projeto ‘VG com Elas’ e Karyne Moraes, coordenadora e terapeuta da unidade.

“Vamos postar semanalmente nas redes sociais da prefeitura e das parceiras realizadoras as programações. Importante que as mulheres várzea-grandenses conferiram e venham participar dessa iniciativa que busca fortalecer, acolher e transformar a vida de muitas mulheres”, convidou a prefeita Flávia Moretti.

O evento é apenas o primeiro de uma série de ações planejada para o mês de março e organizada por um coletivo comprometido com a valorização feminina. Entre os realizadores do projeto estão as entidades: ARVEND, a PMM, Coletivo Essência, ABMCJ-MT, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de VG, Lírios, Mulheres do Bem, Cenprhe, Rede Cidadã, BPW Brasil de VG, Fórum das Mulheres Negras, Rejane Corrêa, Centro Popular Dorcelina Fulador e AFVG. O projeto conta ainda com o apoio da prefeitura de Várzea Grande, CDL, ALMT e Sebrae.

Programação da 1ª Semana de Março:

Dia 06/03 – Quinta-feira – Pedal da Guarda – VG com Elas

19h – com saída da praça Sarita Baracat (antiga praça Aquidaban)

Dia 07/03 – Sexta-feira – VG com Elas e Meio Ambiente

7h30 – Escola Estadual José Leite de Moraes

8h às 11h30 – Projeto ARVEND Mulheres em Ação, na Escola Estadual Profª Maria da Cunha Bruno, bairro Jardim Primavera.

17h30 – Marcha VG com Elas – Pelo fim da violência política contra a mulher, concentração na praça Armando Reslan Salem, mais conhecida como praça da Todimo, saída as 18h até a igreja Nossa Senhora do Carmo.

Dia 08/03 – Sábado – Roda de Conversa – Coletivo Essência

8h às 11h na sede do Coletivo Essência

8h às 11h – Proejto ARVEND Mulheres em Ação, na Escola Tenente Abílio, bairro 15 de Maio

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT