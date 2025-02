Projeto viabilizado pela Secel oferece bate-papos, rodas de conversas e oficinas sobre dança

O evento “Parecis em Dança: Oficinas de Formação e Qualificação” inicia neste sábado (22.2), com rodas de conversas, bate-papos e oficinas sobre diversos estilos de dança, de forma online e presencial. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura – Expressões Artísticas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

O projeto tem como objetivo fomentar a formação técnica e artística de profissionais da dança, promovendo o acesso e a democratização da arte no Estado de Mato Grosso.

Ao todo serão disponibilizadas mais de 200 vagas gratuitas para as oficinas, voltados para professores, bailarinos, coreógrafos e interessados em aperfeiçoamento na área da dança.

A programação do projeto aborda temas como metodologia do ballet clássico, estratégias para aulas de jazz, organização de grupos e festivais, inclusão na dança, gestão de escolas de dança e projetos sociais. As atividades contarão com profissionais renomados do cenário da dança de Mato Grosso e do Brasil.

As inscrições são gratuitas, bastando que o interessado preencha o formulário online – disponível aqui. No entanto, as atividades presenciais serão realizadas em Campo Novos dos Parecis (402 km de Cuiabá).

Mais informações no perfil do Instagram da instituição que realiza o projeto: @ciaarteflordemenina

Confira aqui a programação:

22/01 – Oficina Ballet Clássico na Infância – Metodologia, caminhos e bases

Local: Google Meet

Horário: 14h

Nº de vagas: 30 vagas

08/03 – Oficina Aulas de Jazz para crianças e adolescentes – Estratégias e possibilidades

Local: Google Meet

Horário: 14 h

Nº de vagas: 30 vagas

15/03 – 1º Encontro Presencial em Campo Novo do Parecis

Local: Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Novos do Parecis

Horário: 14h

Nº de vagas: 60 vagas

22/03 – Oficina Coreografias, organização de grupos e festivais

Local: Google Meet

Horário: 14h

Nº de vagas: 30

02/04 – Bate Papo online – Dança acesso e inclusão

Local: Google Meet

Horário: 19h30

Nº de vagas: 40 vagas

05/04 – Oficina e Bate-papo – Criação em jazz: caminhos

Local: Google meet

Horário: 14h

Nº de vagas: 30 vagas

12/04 – Bate-papo – Projetos Sociais, Dança e Arte-educação

Local: Google Meet

Horário: 14h

Nº de vagas: 50 vagas

19/04 – Bate papo – Escolas de Dança: Petite Danse do Rio para o Mundo: um bate papo sobre gestão

Local: Google Meet

Horário: 14h

Nº de vagas: 30 vagas

24/05 e 25/05 – 2º e 3º encontros presenciais em Campo Novo do Parecis

Local: Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Novos do Parecis

Horário: a definir

*Supervisão Cida Rodrigues

Fonte: Governo MT – MT