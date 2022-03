Projetos de lei em tramitação na ALMT defendem causas animais

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem, de 20 anos, e apreendeu uma adolescente, de 15 anos, nesta quarta-feira (23.03), em Matupá. Os suspeitos foram identificados como os responsáveis pelo homicídio que vitimou Alcelino dos Santos Tavares, de 37 anos, com golpes de faca, ocorrido na noite anterior.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime foi registrado por volta de 23h50, no bairro Cidade Alta. A equipe da PM foi acionada via 190 para verificar uma situação onde um homem havia sido agredido e atingido por golpes de faca após uma discussão com um casal.

As testemunhas ouvidas pela equipe afirmaram que a vítima teria se desentendido com um homem, que estaria fazendo muito barulho com sua motocicleta. O suspeito evadiu-se do local com o veículo e retornou momentos depois, junto de sua namorada, com uma faca em mãos.

Uma nova discussão começou, ainda pelo motivo anterior, e a vítima teria sido agredida com capacete. O homem de 37 anos ainda tentou fugir, momento em que correu e foi alcançado pelo suspeito e atingido por golpes de faca. A equipe policial chegou ao local, encontrou a vítima caída no chão e foi informado que os suspeitos teriam fugido. Foi solicitado apoio de equipes médicas, que confirmaram o óbito do homem.

A PM seguiu em diligências durante a madrugada. Na parte da manhã, as equipes de Inteligência informaram que os suspeitos estariam escondidos em uma residência, no bairro União. No endereço informado, foi encontrado a suspeita adolescente, que disse que não sabia da localização de seu namorado, que teria saído da sua casa a pé. Novas informações foram recebidas sobre a localização do suspeito, que foi encontrado em outra casa, na mesma região.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências cabíveis, junto com a motocicleta utilizada para fuga após o crime. A adolescente foi apreendida e também encaminhada para o local.