Prolongamento da Avenida Parque do Barbado está com 68% de execução

O Governo de Mato Grosso já executou 68% da obra do prolongamento da Avenida Parque do Barbado, em Cuiabá. O projeto prevê uma nova via, com 700 metros de extensão ligando a Avenida das Torres até a Avenida Archimedes Pereira Lima, além da canalização do córrego do Barbado nesse trecho.

Até o momento, todo o fundo do córrego já foi concretado e as equipes trabalham no assentamento das aduelas para canalização, na realização de aterros e drenagem da nova via. A obra é realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) com um orçamento de R$ 14,5 milhões.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, destaca que a nova avenida será importante para a mobilidade da capital, permitindo deslocamentos mais rápidos entre a Ponte Sérgio Motta e a região da Avenida dos Trabalhadores.

Quando estiver pronta, a Avenida Parque do Barbado também será a primeira via a ligar diretamente as avenidas das Torres, Archimedes Pereira Lima e Fernando Corrêa da Costa. A Avenida está sendo implantada em pista dupla, com calçadas, drenagem, sinalização, iluminação em LED e uma ciclovia em concreto.

Além disso, a obra representa uma valorização para os bairros Renascer e Pedregal, que são separados pelo Córrego do Barbado. A canalização vai prevenir enchentes e diminuir os riscos de alagamento, além de trazer ganhos para o saneamento básico e, consequentemente, para a saúde da população que mora no entorno do córrego.

No site da Sinfra-MT, a população pode acompanhar a evolução das obras da extensão da Avenida Parque do Barbado. Essa é uma das quatro obras que já estão com o videomonitoramento em tempo real ativado, em uma parceria da Sinfra-MT com a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Confira aqui.

Avenida Parque do Barbado

A primeira parte da Avenida Parque do Barbado foi originalmente planejada dentro do pacote de obras para a Copa do Mundo de 2014. Licitada em 2012, a obra não foi entregue no prazo e ficou paralisada por alguns anos. As obras foram retomadas em 2019 e entregues em janeiro de 2020. A vida tem 1,6 km de extensão.

Fonte: Governo MT – MT