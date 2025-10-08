Promotor de Justiça discute ética ambiental em painel do MPMT

Na próxima sexta-feira (10), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) levará ao Fórum de Várzea Grande a Calculadora Itinerante de Compensação de Gases de Efeito Estufa. Desenvolvida pelo Poder Judiciário, trata-se de uma ferramenta criada para medir a quantidade de carbono gerada por cada pessoa. A iniciativa é coordenada pelo Núcleo de Sustentabilidade do Judiciário de Mato Grosso, sob a coordenação do desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

O projeto tem o objetivo de conscientizar os cidadãos sobre os impactos de suas ações no meio ambiente e foi lançado em setembro, durante o Encontro de Sustentabilidade do Judiciário.

Segundo Elaine Alonso, do Núcleo de Sustentabilidade do TJMT, a proposta é despertar no público em geral a compreensão sobre a própria “pegada de carbono” e incentivar práticas cotidianas que contribuam para a redução de emissões.

“O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura do planeta, mas o excesso de gases como dióxido de carbono e metano intensifica esse aquecimento e causa as mudanças climáticas que sentimos, como enchentes e calor extremo”, explica.

A calculadora permite estimar o impacto individual a partir de hábitos simples – como o consumo de carne, o uso de transporte movido a combustíveis fósseis e a geração de resíduos – e indica ações compensatórias, como o plantio de árvores.

“Por exemplo, se uma pessoa percorre cinco quilômetros por dia para o trabalho (usando veículos automotores), a ferramenta calcula a emissão anual de gases e mostra quantas mudas seriam necessárias para compensar essa pegada”, detalha.

Tendo por base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), o projeto faz parte do compromisso institucional do TJMT de se tornar carbono neutro até 2030. A iniciativa soma-se a outras medidas sustentáveis já adotadas pelo Tribunal, como o incentivo ao uso de etanol como combustível renovável, a redução de impressões e copos descartáveis e o monitoramento do consumo de energia, água e papel.

Além das visitas presenciais, a calculadora está disponível no site do TJMT, acessível a qualquer cidadão, escola ou instituição interessada em conhecer e reduzir seus impactos ambientais.

Acesse:

https://nucleodesustentabilidade-mc.tjmt.jus.br/portalnucleosustentabilidade-prod/cms/Calculadora_pegada_carbono_v2_1_35073362a9.html

Autor: Patrícia Neves Fotografo: Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT