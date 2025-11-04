Connect with us

JUSTIÇA

Promotor de Justiça lança livro sobre processo penal democrático

Publicado em

04/11/2025

O promotor de Justiça Arnaldo Justino da Silva lança o livro “O Papel do Ministério Público no Processo Penal Democrático Diante do Sistema Acusatório” no dia 7 de novembro (sexta-feira), a partir das 18h, na Livraria Leitura do Shopping Estação Cuiabá. A obra defende o processo penal democrático como instrumento que equilibra a proteção dos direitos do acusado com o dever estatal de punir, garantindo também os direitos das vítimas e da sociedade.Conforme o autor, o livro está fundamentado no sistema acusatório, com funções separadas entre acusar, defender e julgar, e atribui ao Ministério Público o exercício da ação penal pública, que inclui o oferecimento da denúncia e a condução de todos os atos necessários à condenação. Ele sustenta que a democracia exige não apenas a contenção de abusos estatais, mas também a efetiva proteção contra a criminalidade, assegurando o direito à segurança como parte dos direitos humanos.“O cidadão tem o direito de exigir a proteção estatal. No verdadeiro processo penal democrático, os direitos humanos abrangem não só as garantias do acusado, mas também o direito à proteção das vítimas e da sociedade. A punição legítima é corolário desse direito. O autor defende essa perspectiva com fundamentos sólidos, que o leitor poderá conhecer ao longo da obra”, consta na apresentação da publicação.Arnaldo Justino da Silva é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Lecionou no Centro Universitário Cathedral. É especialista em Direito Processual pela UniCathedral e em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade de Cuiabá. Mestre em Direito pela PUC Minas, é promotor de Justiça em MT desde 1997. Exerceu suas funções nas áreas cível e criminal e, por seis anos, integrou o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Atualmente, é titular da 10ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá.

Fonte: Ministério Público MT – MT

JUSTIÇA

Gestores Judiciários participam de curso voltado à disseminação de boas práticas de gestão

Published

2 horas atrás

on

04/11/2025

By

A abertura do curso de formação “Disseminação das Boas Práticas de Gestão”, realizado na tarde desta segunda-feira (03), marcou o início do 1º Fórum de Gestores Judiciários do Poder Judiciário de Mato Grosso.

A iniciativa será dividida em duas etapas complementares. A primeira tem como objetivo reconhecer a importância dos gestores na entrega de serviços da Justiça e promover a troca de experiências, incentivando a disseminação de boas práticas de gestão. A segunda etapa, de caráter técnico, será voltada às equipes das secretarias, com foco no aprimoramento dos processos internos e no aumento da eficiência dos serviços.

Os encontros ocorrerão uma vez por semana, durante quatro semanas, sempre no período da manhã, com início previsto para esta terça-feira (04 de novembro). A metodologia será participativa e colaborativa, valorizando o papel dos gestores como agentes estratégicos na padronização de práticas, no fortalecimento da cooperação entre unidades e na promoção de uma gestão mais eficiente.

Para a juíza diretora do Fórum de Cuiabá, Hanae Yamamura de Oliveira, o curso representa um passo importante na valorização e profissionalização da função de gestor judicial. “Este é o primeiro Fórum de Gestores Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso. É um espaço de diálogo e construção coletiva, que reconhece o papel essencial dos gestores. Com a troca de experiências, padronização de práticas e compartilhamento de conhecimento, o resultado será uma gestão mais fluida e eficiente, refletindo diretamente na prestação jurisdicional”, afirmou.

De acordo com a magistrada, a iniciativa também reforça o compromisso do Judiciário com a valorização do ser humano e o aprimoramento contínuo. “Quando oferecemos conhecimento, proporcionamos crescimento pessoal e profissional. E esse crescimento retorna em forma de excelência no trabalho. Essa é a essência do projeto, reconhecer, valorizar e desenvolver as pessoas que fazem a Justiça acontecer”, completou.

Idealizadora do projeto, Daiane Sabbag, gestora da 10ª Vara Cível de Cuiabá, destacou a importância da integração e da troca de experiências entre os participantes.

“A ideia é promover um movimento de compartilhamento entre os gestores, especialmente de Cuiabá e Várzea Grande, para que possamos eleger as melhores práticas e encontrar equilíbrio entre as varas judiciais. Essa troca é a teoria da prática, aquela que não é ensinada nas universidades, mas nasce do dia a dia e da experiência dos gestores. O objetivo é fortalecer a atuação e valorizar o papel do gestor como peça fundamental na engrenagem do Judiciário”, explicou.

Imagens: Aldenor Camargo

Autor: Emily Magalhães

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Sessão da Quarta Câmara de Direito Privado desta quarta-feira é designada para 12/11

Published

2 horas atrás

on

04/11/2025

By

A Secretaria da Quarta Câmara de Direito Privado informa que a sessão híbrida (presencial e por videoconferência), prevista para esta quarta-feira (05) não será realizada.

Os processos incluídos em pauta serão automaticamente transferidos para a próxima sessão ordinária da Câmara, designada para o dia 12 de novembro de 2025, mantidas as inscrições de sustentação oral já realizadas.

O comunicado se estende aos advogados, representantes do Ministério Público e demais interessados.

Autor: Assessoria

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Segurança

SEGURANÇA04/11/2025

Polícia Civil captura mais dois alvos foragidos da Operação Doce Amargo em ações em MT e AM

Mais dois integrantes de uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas interestadual foram presos pela Polícia Civil em continuidade...
SEGURANÇA04/11/2025

Suspeito de danificar tornozeleira eletrônica é preso pela Força Tática com porções de maconha

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 24 anos, por tráfico ilícito de drogas,...
SEGURANÇA04/11/2025

Companhia Raio prende dupla com 30 porções de entorpecentes em Várzea Grande

Policiais da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio), do 2º Comando Regional, prenderam dois homens, de 24 e...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

