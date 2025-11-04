Promotor de Justiça lança livro sobre processo penal democrático

A abertura do curso de formação “Disseminação das Boas Práticas de Gestão”, realizado na tarde desta segunda-feira (03), marcou o início do 1º Fórum de Gestores Judiciários do Poder Judiciário de Mato Grosso.

A iniciativa será dividida em duas etapas complementares. A primeira tem como objetivo reconhecer a importância dos gestores na entrega de serviços da Justiça e promover a troca de experiências, incentivando a disseminação de boas práticas de gestão. A segunda etapa, de caráter técnico, será voltada às equipes das secretarias, com foco no aprimoramento dos processos internos e no aumento da eficiência dos serviços.

Os encontros ocorrerão uma vez por semana, durante quatro semanas, sempre no período da manhã, com início previsto para esta terça-feira (04 de novembro). A metodologia será participativa e colaborativa, valorizando o papel dos gestores como agentes estratégicos na padronização de práticas, no fortalecimento da cooperação entre unidades e na promoção de uma gestão mais eficiente.

Para a juíza diretora do Fórum de Cuiabá, Hanae Yamamura de Oliveira, o curso representa um passo importante na valorização e profissionalização da função de gestor judicial. “Este é o primeiro Fórum de Gestores Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso. É um espaço de diálogo e construção coletiva, que reconhece o papel essencial dos gestores. Com a troca de experiências, padronização de práticas e compartilhamento de conhecimento, o resultado será uma gestão mais fluida e eficiente, refletindo diretamente na prestação jurisdicional”, afirmou.

De acordo com a magistrada, a iniciativa também reforça o compromisso do Judiciário com a valorização do ser humano e o aprimoramento contínuo. “Quando oferecemos conhecimento, proporcionamos crescimento pessoal e profissional. E esse crescimento retorna em forma de excelência no trabalho. Essa é a essência do projeto, reconhecer, valorizar e desenvolver as pessoas que fazem a Justiça acontecer”, completou.

Idealizadora do projeto, Daiane Sabbag, gestora da 10ª Vara Cível de Cuiabá, destacou a importância da integração e da troca de experiências entre os participantes.

“A ideia é promover um movimento de compartilhamento entre os gestores, especialmente de Cuiabá e Várzea Grande, para que possamos eleger as melhores práticas e encontrar equilíbrio entre as varas judiciais. Essa troca é a teoria da prática, aquela que não é ensinada nas universidades, mas nasce do dia a dia e da experiência dos gestores. O objetivo é fortalecer a atuação e valorizar o papel do gestor como peça fundamental na engrenagem do Judiciário”, explicou.

