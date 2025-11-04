JUSTIÇA
Promotor de Justiça lança livro sobre processo penal democrático
O promotor de Justiça Arnaldo Justino da Silva lança o livro “O Papel do Ministério Público no Processo Penal Democrático Diante do Sistema Acusatório” no dia 7 de novembro (sexta-feira), a partir das 18h, na Livraria Leitura do Shopping Estação Cuiabá. A obra defende o processo penal democrático como instrumento que equilibra a proteção dos direitos do acusado com o dever estatal de punir, garantindo também os direitos das vítimas e da sociedade.Conforme o autor, o livro está fundamentado no sistema acusatório, com funções separadas entre acusar, defender e julgar, e atribui ao Ministério Público o exercício da ação penal pública, que inclui o oferecimento da denúncia e a condução de todos os atos necessários à condenação. Ele sustenta que a democracia exige não apenas a contenção de abusos estatais, mas também a efetiva proteção contra a criminalidade, assegurando o direito à segurança como parte dos direitos humanos.“O cidadão tem o direito de exigir a proteção estatal. No verdadeiro processo penal democrático, os direitos humanos abrangem não só as garantias do acusado, mas também o direito à proteção das vítimas e da sociedade. A punição legítima é corolário desse direito. O autor defende essa perspectiva com fundamentos sólidos, que o leitor poderá conhecer ao longo da obra”, consta na apresentação da publicação.Arnaldo Justino da Silva é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Lecionou no Centro Universitário Cathedral. É especialista em Direito Processual pela UniCathedral e em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade de Cuiabá. Mestre em Direito pela PUC Minas, é promotor de Justiça em MT desde 1997. Exerceu suas funções nas áreas cível e criminal e, por seis anos, integrou o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Atualmente, é titular da 10ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Gestores Judiciários participam de curso voltado à disseminação de boas práticas de gestão
A abertura do curso de formação “Disseminação das Boas Práticas de Gestão”, realizado na tarde desta segunda-feira (03), marcou o início do 1º Fórum de Gestores Judiciários do Poder Judiciário de Mato Grosso.
A iniciativa será dividida em duas etapas complementares. A primeira tem como objetivo reconhecer a importância dos gestores na entrega de serviços da Justiça e promover a troca de experiências, incentivando a disseminação de boas práticas de gestão. A segunda etapa, de caráter técnico, será voltada às equipes das secretarias, com foco no aprimoramento dos processos internos e no aumento da eficiência dos serviços.
Os encontros ocorrerão uma vez por semana, durante quatro semanas, sempre no período da manhã, com início previsto para esta terça-feira (04 de novembro). A metodologia será participativa e colaborativa, valorizando o papel dos gestores como agentes estratégicos na padronização de práticas, no fortalecimento da cooperação entre unidades e na promoção de uma gestão mais eficiente.
Para a juíza diretora do Fórum de Cuiabá, Hanae Yamamura de Oliveira, o curso representa um passo importante na valorização e profissionalização da função de gestor judicial. “Este é o primeiro Fórum de Gestores Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso. É um espaço de diálogo e construção coletiva, que reconhece o papel essencial dos gestores. Com a troca de experiências, padronização de práticas e compartilhamento de conhecimento, o resultado será uma gestão mais fluida e eficiente, refletindo diretamente na prestação jurisdicional”, afirmou.
De acordo com a magistrada, a iniciativa também reforça o compromisso do Judiciário com a valorização do ser humano e o aprimoramento contínuo. “Quando oferecemos conhecimento, proporcionamos crescimento pessoal e profissional. E esse crescimento retorna em forma de excelência no trabalho. Essa é a essência do projeto, reconhecer, valorizar e desenvolver as pessoas que fazem a Justiça acontecer”, completou.
Idealizadora do projeto, Daiane Sabbag, gestora da 10ª Vara Cível de Cuiabá, destacou a importância da integração e da troca de experiências entre os participantes.
“A ideia é promover um movimento de compartilhamento entre os gestores, especialmente de Cuiabá e Várzea Grande, para que possamos eleger as melhores práticas e encontrar equilíbrio entre as varas judiciais. Essa troca é a teoria da prática, aquela que não é ensinada nas universidades, mas nasce do dia a dia e da experiência dos gestores. O objetivo é fortalecer a atuação e valorizar o papel do gestor como peça fundamental na engrenagem do Judiciário”, explicou.
Sessão da Quarta Câmara de Direito Privado desta quarta-feira é designada para 12/11
A Secretaria da Quarta Câmara de Direito Privado informa que a sessão híbrida (presencial e por videoconferência), prevista para esta quarta-feira (05) não será realizada.
Os processos incluídos em pauta serão automaticamente transferidos para a próxima sessão ordinária da Câmara, designada para o dia 12 de novembro de 2025, mantidas as inscrições de sustentação oral já realizadas.
O comunicado se estende aos advogados, representantes do Ministério Público e demais interessados.
