Promotor de MT ministra palestra em curso do Gaeco no Espírito Santo

Na próxima quinta-feira (05), durante a Semana do Meio Ambiente de Cuiabá, será realizado o plantio de 65 mudas de Ipê Roxo, em homenagem às vítimas de feminicídios no Estado de Mato Grosso. Ação é uma iniciativa do Núcleo de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar do Ministério Público de Mato Grosso, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.O local escolhido para o plantio permanente das mudas é o Parque da Família Mahatma Gandhi, localizado na Avenida Vereador Juliano Costa Marques, no bairro Terra Nova em Cuiabá – atrás do Shopping Pantanal.A ação contempla o replantio de 54 mudas, anteriormente retiradas da 2ª Etapa do Parque Tia Nair, além do plantio de 11 novas mudas de ipês, representado as mulheres vítimas de feminicídios no Estado de Mato Grosso nos anos de 2024 e 2025, até o mês de maio.O espaço receberá uma Placa do Memorial das Vítimas de Feminicídios em Mato Grosso, vinculado ao projeto “Em Memória Delas”, do Observatório Caliandra, que preserva a história das vítimas de feminicídios, suas identidades e trajetórias interrompidas pela violência. A placa também disponibiliza informações sobre canais de denúncia e emergências, promovendo conscientização e mobilização social.Em 2024, o Estado de Mato Grosso registrou 47 casos de feminicídios, e em 2025, até o mês de maio são 18 mulheres assassinadas, com 83% de denúncias formalizadas pelo Ministério Público Estadual no crime de feminicídio, tipificados com base no Art. 121-A do Código Penal, conforme a Lei 14.994/2024.O memorial vivo convida a população à reflexão, ao luto coletivo, à lembrança das vítimas e ao compromisso com o enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas em todo o estado.O Ipê Roxo foi escolhido por ser símbolo de força, beleza e resistência. Sua florada roxa homenageia cada mulher, filha, mãe, tia e amiga que deixou de florescer por ser mulher e que nenhuma mulher deve ser silenciada ou esquecida. O que: Replantio e Plantio de Mudas de IpêQuando: 05/06/2025 – quinta-feiraOnde: Parque da Família – Av. Vereador Juliano Costa Marques, no bairro Terra Nova em Cuiabá – atrás do Shopping Pantanal.

Fonte: Ministério Público MT – MT