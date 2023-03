Promotor que atua na saúde visita PS antigo e elogia serviços prestados no hospital

Milton Mattos, promotor de Justiça da 7ª Promotoria de Justiça Civil de Cuiabá, do Ministério Público do Estado Mato Grosso (MPE/MT), que atua na área da saúde, visitou na manhã desta terça-feira (14) as instalações do Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá – HPSMC, conhecido como antigo Pronto Socorro. Ele foi recebido pelo coordenador do hospital, Josy Venero e pelo médico Artur Alberti, diretor técnico do antigo PS.

Mattos explicou que o intuito da visita não era de auditar, mas sim de conhecer as instalações, entender como funciona, quais são as necessidades e como o Ministério Público pode auxiliar para que a saúde pública possa avançar. Ele disse que vai visitar todas as unidades públicas do Município para entender como funciona o SUS em Cuiabá.

O visitante fez um tour completo pelo hospital e ficou positivamente surpreso com o que viu, pois segundo ele, foi bem diferente do que ele imaginava encontrar, levando-se em conta as notícias que lê sobre o local. “Durante o tour vimos todos os serviços que são oferecidos aqui. Realmente é um hospital antigo, a estrutura é antiga, mas possui vários serviços que, em sua maioria, estão em funcionamento. Logicamente há coisas para serem feitas, principalmente no quarto andar, que precisa de uma grande reforma, mas não é nada que não possa ser resolvido com um recurso que não me parece ser algo grandioso. Pela minha avaliação, ele pode ser um pouco mais aproveitado, é um hospital grande, tem muitos serviços”, comentou o promotor.

O promotor disse que o antigo PS é um local que pode ser usado 24 horas por dia para realizar cirurgias eletivas, com o intuito de diminuir a fila de Mato Grosso. “A promotoria se dispõe a conversar com Estado e Município para colocar este hospital em condições para oferecer ainda mais do que esse excelente serviço que ele já vem oferecendo, mas que pode ser melhorado. Vamos trabalhar em parceria com muito diálogo com o Município e com o Estado para que isso aconteça”, concluiu.

O coordenador do hospital ficou muito agradecido ao promotor Milton pela visita, pois ele teve uma ideia de como é a saúde no Município. “Com esta visita, ele teve uma outra visão, pois viu de perto a realidade e entendeu quais são as nossas necessidades. Ele viu que a realidade que a mídia passa não é o que nós oferecemos aqui. É de extrema importância que pessoas de órgãos de controle que realmente se preocupem em ajudar a saúde pública a melhorar venham conhecer de perto os nossos serviços, tudo o que realizamos aqui, pois nosso intuito é o de oferecer um atendimento de qualidade e humanizado para nossos pacientes”, disse.