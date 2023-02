Promotores discutem eleição e atribuições de conselheiros tutelares

Promotores de Justiça que atuam na área da Infância e Juventude participam nesta sexta-feira (10), em Cuiabá, das 9h às 12h, de reunião de trabalho com o tema “A eleição e as atribuições dos conselheiros tutelares”. O encontro é promovido pela Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente e Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, com apoio do Centro de Apoio Operacional de Educação e Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

De acordo com a programação, o tema será abordado pela promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo e membro auxiliar da Comissão da Infância, Juventude e Educação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Mirella de Carvalho Bauzys Monteiro.

A mesa de discussões será presidida pelo procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, titular da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente. Os debatedores serão o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, promotor de Justiça Nilton Cesar Padovan, e a promotora de Justiça Kelly Cristina Barreto dos Santos.



Fonte: MP MT