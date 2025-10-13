Connect with us

JUSTIÇA

Promotores e sociedade debatem cuidados com animais em Cuiabá

13/10/2025

Com o objetivo de fortalecer a política de bem-estar animal, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) promoveu na sexta-feira (10) a audiência pública “Debate sobre a implementação de medidas concretas voltadas à defesa e proteção de animais domésticos no contexto da política de bem-estar animal em Cuiabá”, que reuniu representantes da sociedade civil, órgãos públicos e especialistas para debater medidas concretas de proteção aos animais domésticos. O encontro ocorreu no auditório da sede da Procuradoria-Geral de Justiça, com transmissão ao vivo pelo canal do MPMT no YouTube e foi promovido pelas 15ª e 16ª Promotorias de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, a audiência teve como objetivo ouvir a sociedade e debater os desafios e soluções para a efetivação de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.Durante a abertura, a promotora de Justiça Ana Luiza Ávila Peterlini destacou a importância da participação popular na construção de políticas públicas. “Nada melhor do que ouvir as sugestões, as reclamações e as informações para que possamos conduzir uma política pública voltada ao bem-estar animal. Tivemos avanços, como a criação da lei da política de bem-estar animal, do fundo e do conselho, mas ainda há muito a ser feito”, afirmou.Ela relembrou que há nove anos foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o município, prevendo obrigações como repasse de recursos às ONGs, castrações, abrigamento adequado e atendimento veterinário. “Muitas dessas obrigações ainda não foram cumpridas. O TAC está judicializado e estamos cobrando o cumprimento na Justiça. O município se comprometeu a destinar R$ 5 milhões para a política, mas não temos notícia de que esses recursos foram efetivamente aplicados”, pontuou.O promotor de Justiça Joelson de Campos Maciel reforçou o papel da sociedade na defesa dos animais. “Os animais estão no grupo dos vulneráveis. Quem não cuida dos seus próprios animais dificilmente cuidará de outros grupos vulneráveis. Por isso, essa audiência é tão importante. Se não for a sociedade, nada anda”, disse.Ele também destacou a necessidade de educação ambiental e de maior controle populacional dos animais errantes. “As pessoas precisam entender que o manejo adequado evita situações de abandono e maus-tratos. Já vimos casos revoltantes, como o de um gatinho que teve a coluna quebrada por maus-tratos. Esse espírito humano de indignação precisa ser mantido”, completou.O juiz Emerson Luis Pereira Cajango, que assumiu a Vara Especializada de Meio Ambiente da capital há 30 dias, falou sobre a importância da audiência: “Vim aqui muito mais para buscar conhecimento com o Ministério Público, ouvir a população, ouvir a administração municipal sobre como estamos tratando esse tema, que é muito importante.”Representando a Diretoria de Bem-Estar Animal do Município de Cuiabá, a médica veterinária Morgana Thereza Ens apresentou ações recentes na estrutura da pasta. “Hoje temos uma setorização clara, com responsáveis técnicos em cada área, o que permite alinhamento e cobrança de resultados. Criamos procedimentos operacionais padrão para garantir que todos falem a mesma língua dentro da política de bem-estar animal”, explicou.Ela também falou sobre os desafios orçamentários enfrentados pela diretoria. “As demandas que chegam são, em sua maioria, emergenciais. Precisamos respeitar os limites do orçamento mensal para garantir atendimento contínuo. Não é falta de amor aos animais, mas sim necessidade de planejamento e responsabilidade com os recursos públicos”, afirmou.Durante a audiência pública, foram apresentadas demandas como a implantação de um Hospital Municipal Veterinário, o mapeamento e critérios para seleção de protetores independentes, chip para monitoramento dos animais, pontos de alimentação, campanhas publicitárias, centro de zoonoses, dentre outras medidas. Os membros do MPMT incluíram todos os apontamentos em ata para a análise de medidas a serem adotadas.Além dos promotores e da diretoria municipal, participaram da audiência representantes da Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil (Dema), UFMT, Hospital Veterinário da UFMT, associações de proteção animal como Lunaar, Tampatinhas Cuiabá e É o Bicho MT, Unic, CRMV-MT, OAB-MT, Assembleia Legislativa e demais interessados no tema.

Fonte: Ministério Público MT – MT

JUSTIÇA

Cidadãos podem pedir inclusão de processos em audiências da XX Semana Nacional da Conciliação

2 horas atrás

on

13/10/2025

Os cidadãos que possuem processos em tramitação e desejam buscar a solução rápida dos conflitos, poderão fazê-lo nas audiências da XX Semana Nacional da Conciliação, entre os dias 3 e 7 de novembro. Em Mato Grosso, a campanha será coordenada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Poder Judiciário estadual.
Os interessados podem solicitar ao advogado ou defensor público responsável, com antecedência, que façam o pedido para o juiz da causa, requerendo o envio para um dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) instalados em 49 comarcas do Estado, com atendimentos nas 79. O pedido deve ser feito em até 15 dias antes da campanha, ou seja, 18 de outubro será o último prazo para as solicitações.
Com o slogan “Conciliar é Legal”, a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reforça a importância do diálogo como caminho para resolver conflitos de forma mais rápida, simples e eficaz. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) é referência nacional em conciliação e mediação, ocupando posição de destaque entre os tribunais com maior número de Cejuscs instalados e de audiências realizadas.
Conflito sem processo?
Se houver conflitos a serem resolvidos que ainda não geraram processo judicial, a parte interessada pode procurar o Cejusc da sua cidade e propor uma representação pré-processual. Dessa forma é possível tentar um acordo antes de ajuizar uma ação. Os Centros entrarão em contato com a outra parte e a convidarão para a audiência.
Autor: Lídice Lannes

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

TJMT Inclusivo promoverá integração entre justiça, saúde e educação em Rondonópolis

3 horas atrás

on

13/10/2025

Imagem colorida traz o logotipo do projeto “TJMT Inclusivo” com tema de autismo. O título tem letras coloridas e fundo branco, destacando o texto “Programação Rondonópolis” em tom alaranjado.O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, realizará no dia 17 de outubro, das 8h às 18h, em Rondonópolis, a 5ª edição do TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo, um evento multifocal que reunirá profissionais das áreas da justiça, saúde e educação para debater os avanços e desafios da inclusão social, do autismo e da neurodiversidade.

As inscrições seguem abertas: Acesse aqui para se inscrever

A programação abrangerá palestras e vivências sobre temas que vão desde os critérios de diagnósticos e manifestações clínicas do Transtorno do Espectro Autista (TEA) até o papel das instituições públicas e das famílias na promoção de uma sociedade mais acessível. O objetivo é ampliar o conhecimento e o diálogo intersetorial sobre o tema, contribuindo para práticas mais humanizadas e inclusivas.

Entre os palestrantes confirmados estão o ativista autista Nicolas Brito Sales, a doutora em neurociências Anita Brito, o neurologista pediátrico Marino Miloca, a psicóloga Paola Barcellos, a servidora Adriana Ferreira de Souza, as psicólogas Erica Rezende Barbieri e Luciano José Denti, a fisioterapeuta Francieli Martins e os magistrados Antônio Veloso Peleja Júnior e Renata do Carmo Evaristo Parreira, ambos do TJMT.

A abertura do evento será realizada pela presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TJMT, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e da juíza diretora do Fórum de Rondonópolis, Aline Bissoni.

Paralelamente às palestras, haverá a Exposição de Artes Plásticas da artista Maria Clara Souza Campos, filha da servidora Adriana Ferreira, aberta ao público durante todo o dia, das 8h às 18h, no Fórum de Rondonópolis.

Promovido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, o evento conta com a parceria da Diretoria do Fórum de Rondonópolis, da Esmagis-MT, da Escola dos Servidores, do Projeto Autismo na Escola e da ADNA de Rondonópolis.

O TJMT Inclusivo já foi realizado em Cuiabá, Sinop, Sorriso e Cáceres.

Evento: TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em autismo

Data: 17/10/2025

Local: Centro de eventos da ADNA – Rondonópolis – Rua Fernando Corrêa da Costa, 38, Jardim Monte Líbano.

Horário: das 8h às 18h

Autor: Dani Cunha

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Segurança

SEGURANÇA13/10/2025

Polícia Civil prende homem por descumprir medidas protetivas, ameaçar e roubar celular da ex-mulher

Um homem investigado por violência doméstica e familiar contra a ex-companheira no município de Juara, foi preso pela Polícia Civil,...
SEGURANÇA13/10/2025

Dia das crianças com inclusão e muita alegria na APAE de Barra do Garças (MT)

Na última sexta-feira (10), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Barra do Garças (MT) realizou uma...
SEGURANÇA13/10/2025

Polícia Civil conclui inquérito e indicia PM e comparsa por homicídio qualificado

A Polícia Civil indiciou o policial militar, bem como seu amigo e comparsa, pelo crime de homicídio qualificado por motivo...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

