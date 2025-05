Promotoria inspeciona centros de educação infantil

Começa nesta segunda-feira, 5 de maio, a segunda edição do Mutirão de Conciliação para a interligação de imóveis à rede coletora de esgoto. As audiências do projeto “Interligue Já” serão realizadas no Complexo dos Juizados Especiais Desembargador José Silvério Gomes, localizado no Centro Político Administrativo, em Cuiabá, das 13h às 18h.A ação é promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parceria com o Poder Judiciário, a concessionária Águas Cuiabá e o Município de Cuiabá. O objetivo é fomentar a regularização das interligações às redes de esgoto, conforme determina a Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.O mutirão segue até a próxima sexta-feira, 9 de maio, com a realização de 400 audiências presenciais, distribuídas em sete salas de conciliação. As sessões contarão com a presença de conciliadores do Poder Judiciário, além de representantes do Ministério Público e da concessionária Águas Cuiabá.Para esta edição do “Interligue Já”, foram convidados a participar os proprietários de imóveis situados nos bairros Boa Esperança, Jardim Aclimação e Bosque da Saúde.

Fonte: Ministério Público MT – MT