Pronto-Socorro de Várzea Grande precisa de recursos financeiros para troca do telhado

Solução definitiva demanda investimento na ordem de R$ 10 milhões

Prestes a completar 37 anos, o Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande (PSHMVG), já passou por inúmeras reformas, porém, um dos problemas que ainda persiste, é com relação ao telhado, que precisa ser trocado por inteiro, e essa obras demanda alto investimento para uma solução definitiva, que impeça novos alagamentos, como o ocorrido ontem (16), quando choveu mais de 33 milímetros na cidade.

“Desde que assumimos a pasta, e com o apoio total da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli, conseguimos implementar várias mudanças no local, melhorando a funcionalidade e o atendimento médico no Pronto-Socorro. Essas melhorias estão sendo sentidas pela população e pelos pacientes que utilizam o SUS, mas reconhecemos que ainda temos um longo caminho pela frente, a exemplo da troca total de todo o telhado do PS que necessita de um investimento na ordem de R$ 10 milhões. Estamos em busca desses recursos para que possamos resolver essa questão em definitivo”, informou a secretária de Saúde, Deisi Bocalon.

Conforme a titular da pasta será encaminhado ao Ministério da Saúde um ofício destacando essa necessidade. “Recebemos recentemente a visita de técnicos do governo federal que constataram essa realidade. No dia em que vieram conhecer a estrutura do Pronto-Socorro, eles chegaram bem na hora da chuva e comprovaram in loco, as condições do local, que necessita dessa melhoria”, informou.

A gestora disse ainda que o local vem recebendo a visita de vários parlamentares e que todas as necessidades existentes no local estão sendo discutidas para busca de emendas que possam melhorar ainda mais as condições do local.

EM 70 DIAS – A secretária lembra que nestes dois meses e meio de gestão várias obras de infraestrutura já foram realizadas, a exemplo da reforma de salas de enfermarias que se encontravam sem condições de uso. “A conclusão da obra possibilitou a abertura de duas novas salas de enfermaria diminuindo de forma considerável, a lotação nos corredores da unidade. Também fizemos a adesão ao programa ‘Fila Zero’, que vai diminuir a demanda por cirurgias de alta complexidade, cujos pacientes aguardam na fila de espera por mais de dois anos e, também a aquisição de insumos e equipamentos. Estamos empenhados em melhorar ainda mais o local, mas precisamos da ajuda do governo do estado, do Ministério da Saúde e de nossos parlamentares no sentido de disponibilizar recursos, por meio de emendas, que possam ajudar nesta melhoria, que é uma das questões que neste momento, se faz necessária”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT