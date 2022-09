Propaganda eleitoral gratuita, comícios e debates terminam hoje

Medida visa controlar o fluxo e minimizar riscos de acidentes que prejudiquem a rede elétrica/internet

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso informa que nos dias 01 e 02 de outubro (sábado e domingo) fará a interdição de um trecho da Avenida Rubens de Mendonça (AV. do CPA) que corresponde à frente do prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE). A interdição visa controlar o fluxo e minimizar riscos de acidentes que prejudiquem a rede elétrica/internet.

TRE-MT – No sábado (01), a partir das 18 horas, a interdição será na faixa sentido Centro-CPA, iniciando-se na rotatória do Bairro Morada do Ouro até a Justiça Federal. Já no domingo (2) a partir das 06 horas até às 22 horas, as duas pistas estarão interditadas (Centro-CPA e CPA-Centro), entre a rotatória do Bairro Morada do Ouro até a Avenida Thomé Fortes (BOPE).

Também estarão interditadas as ruas Rua G e a Rua lateral fronteiriça ao Exército e Loja Maçônica Grande Oriente, desde às 06h da manhã de sábado até as 22 horas de domingo (02). Essa interdição visa evitar o trânsito de caminhões e a fiação da rede elétrica/internet, haja vista registros de acidentes envolvendo tais veículos nessas duas ruas perpendiculares à Av. do CPA.

O tráfego de veículos nos pontos interditados será exclusivo para servidores e demais colaboradores que estiveram a serviço da Justiça Eleitoral, bem como delegados/fiscais de partidos e coligações devidamente credenciados. Os veículos devem estar identificados com o dístico da Justiça Eleitoral.

As interdições serão feitas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob) e pelo Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da PM/MT.

Como medida de segurança, além da interdição das ruas, haverá nos entornos do prédio do TRE-MT, a presença de policiais militares, viatura de combate a incêndio, viatura de busca e salvamento, ambulância com médico socorrista, controle armado de acessos e rondas ostensivas da Rotam.

