Proposta da LOA 2023 é debatida em audiência pública na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou durante sessão realizada na manhã desta terça-feira (27), as contas referente ao exercício do ano de 2020 da Prefeitura de Cuiabá. Por unanimidade, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) já havia emitido parecer favorável à aprovação.

No total, as contas foram aprovadas com 15 votos favoráveis e duas ausências foram registradas.

De acordo com a unidade técnica do TCE-MT, as receitas arrecadas e as despesas realizadas, excluindo as intraorçamentárias, totalizaram, respectivamente, R$ 2.650 bilhões e R$ 2.633 bilhões e a Receita Corrente Líquida (RCL) perfez R$ 2.165 bilhões. Na execução orçamentária, apurou-se resultado superavitário de R$ 16,6 milhões.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, destacou que a aprovação é prova de que a boa gestão fiscal da Prefeitura de Cuiabá, desde o ano de 2017, está assegurada.

“Mais uma vez, a Prefeitura de Cuiabá é reconhecida pelo comprometimento perante a administração pública. Vivenciamos um ano extremamente atípico em 2020 frente a maior crise sanitária já registrada e que acarretou em muita tristeza e adoção de medidas de austeridade. A Prefeitura de Cuiabá agiu para proteger às famílias, investiu muito na Saúde Pública, garantiu a abertura de leitos de UTIs e salvou vidas e, mesmo a tamanhas dificuldades sanitárias, realizou investimentos que refletem na economia, no fomento a setores que foram severamente atingidos com a pandemia causada pela Covid19. A gestão mantém o compromisso pelo zelo da administração pública e desenvolvimento da capital mato-grossense”, finalizou o prefeito de Cuiabá.