Proposta de mudança no Código de Obras é aprovada pela CCJR

O vereador Paulo Henrique (PV) apresentou nesta semana várias indicações para atender os moradores do bairro Ilza Terezinha, em Cuiabá. Em uma delas, o parlamentar pediu Secretária Municipal de Obras Públicas (Smop) mutirão de tapa buracos no bairro Ilza Terezinha.

“Esta é uma indicação feita após vistoria in loco e conversa com moradores do bairro em questão, onde foram constatados vários problemas em várias vias. Para dar maior conforto e segurança para os pedestres e condutores de veículos e evitar acidentes, atropelamentos e prejuízos até financeiros à própria administração (evitando processos) é que pedimos providência para executar o serviço”, explicou Paulo Henrique.

Também requereu à Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb) um mutirão de limpeza em toda extensão do Ilza Terezinha. Segundo o parlamentar, o bairro em questão preciso urgente de limpeza das ruas, pintura de meio-fio, podas de árvores, roçar, manutenção na iluminação pública e eliminação do descarte

irregular de lixo.

“Dessa forma, com a solicitação atendida o bairro passa a apresentar o aspecto de zelo e beleza tanto almejados, tal medida resultará em grandes benefícios a toda a comunidade, que passará a conviver com uma cidade mais limpa e bonita”, justifica o vereador.

Além disso, Paulo Henrique solicitou a implantação de faixa de pedestre elevada em frente ao posto de saúde do bairro e a implantação de abrigos de ponto de ônibus na Rua A, em frente a lanchonete Tomate Lanches e na Rua L. O vereador quer também a instalação de quebra-molas ou redutor de velocidade nas Ruas C, R, L e N, no bairro Ilza Terezinha.