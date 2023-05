Proposta quer instituir Semana de Conscientização sobre Esclerodermia

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entrega nesta quarta-feira (10), às 18h, as obras do maior Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC) da rede pública municipal de ensino. Localizado no Loteamento Voluntários da Pátria, no bairro Pedra 90, a unidade será destinada ao atendimento da 1ª Infância. O novo CEIC, o vigésimo a ser entregue pela atual gestão, foi construído com recursos próprios da Prefeitura de Cuiabá/Secretaria Municipal de Educação

Os Centros Educacionais Infantis Cuiabano foram criados pela gestão Emanuel Pinheiro com o objetivo de aumentar o número de vagas para a faixa etária (0 a 5 anos). A nova unidade tem capacidade para atender cerca de 400 crianças. Nesse novo formato, os espaços escolares são ressignificados visando melhorar a qualidade do ensino ofertado na Educação Básica, atendendo as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação.

As obras do novo CEIC tiveram início em 2018. O contrato com a empresa responsável pela obra foi rescindido em 2019 sendo retomado em 2021 a partir da assinatura de um novo contrato.

A unidade foi construída do zero e conta com 11 salas de atividades. Amplos espaços de refeitório e pátio cobertos. Solários cobertos para proteção das crianças contra a insolação excessiva e, seu forro é modular, em Grypex, garantindo uma maior praticidade na manutenção.

A unidade é totalmente acessível e adequada às exigências de prevenção quanto a incêndio e pânico. Possui quatro (4) sanitários coletivos infantis (com espaços exclusivos para banho), sala de amamentação e lactário, dois (2) amplos fraldários (com espaços para banho), dois (2) sanitários acessíveis independentes e dois ( 2) vestiários para os funcionários.

O CEIC conta com parquinho, estacionamento frontal, estacionamento específico para carga e descarga e uma área de serviços segregada do restante da unidade. A unidade conta ainda com paisagismo e caixa d’água metálica tipo torre.

A previsão da Secretaria Municipal de Educação é de que o CEIC do Loteamento Voluntários da Pátria entre em funcionamento no segundo semestre.

Serviço:

Entrega da obra do Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC) do Loteamento Voluntários da Pátria

Data: 10/05

Hora: 18h

Local: Rua J, esquina com a Rua C, S/N, Loteamento Voluntários da Pátria, bairro Pedra 90

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT