Proprietários de imóveis sem documentação e construídos até 18 de julho de 2017 terão oportunidade ‘extra’ de regularização

A Prefeitura Municipal de Cuiabá e o Instituto Federal de Mato Grosso (Campus Cuiabá- Coronel Octayde Jorge da Silva) realizam na noite desta terça-feira (22), a partir das 19h30, a aula onaugural do curso ‘Qualifica mais Progredir’. O evento acontecerá no ginásio do IFMT. O curso tem como proposta central a inclusão de seus participantes ao mundo do trabalho, sendo um grande passo para a ampliação das oportunidades profissionais e pessoais de todos os envolvidos.

“Investir em Cuiabá é investir nas pessoas, no bem estar da nossa gente. Essa parceria com o IFMT vem ao encontro de uma das mais importantes diretrizes da nossa gestão, que é a de preparar a população em situação de vulnerabilidade social que não têm a oportunidade de se qualificarem e conseguirem uma oportunidade no mercado de trabalho. Tenho certeza que mais essa iniciativa que propõe a qualificação profissional é mais uma ferramenta incentivadora para a qualidade de vida e fomentar a geração de emprego e renda”, declarou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

A ação que tem como público alvo, os beneficiários do Auxílio Brasil e seus familiares, bem como as pessoas inscritas no Cadastro Único- CadÚnico do Governo Federal teve boa aceitação, como mais de 468 inscritos interessados em se qualificarem na área do microeempreendedorismo individual. Devido ao grande número de inscrições aqueles que não foram selecionados para estar etapa, serão chamados para as próximas turmas previstas para o mês de julho.

O prefeito Emanuel Pinheiro assinou na última semana, dia 14 de março, o Acordo de Cooperação técnica com o IFMT para firmar a parceria e implantar o programa de qualificação na capital. Os alunos foram divididos em duas turmas, sendo a primeira etapa com 260 alunos já começaram as atividades 100% presenciais no início da semana passada.

As aulas estão sendo ministradas na sede do Instituto Federal de Mato Grosso- IFMT (Campus Cuiabá- Cel. Octayde Jorge da Silva), três vezes por semana (segunda, terça e quinta), no período noturno. Os alunos receberam todo material, uniforme, auxílio estudantil (para o transporte e alimentação). Já a novidade é para aqueles que garantirem 75% de presença que ao final de cada mês, ganharão uma cesta básica completa.

As aulas serão desenvolvidas e pautadas por atividades sobre controle financeiro; orientação para acesso ao crédito; propaganda e marketing; melhoria de produtos e serviços; uso de redes sociais e ferramentas digitais; atendimento ao cliente; conteúdos socó emocionais aplicados ao empreendedorismo; orientações para formalização do MEI.

O Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT- Campus Cuiabá Cel.Octayde Jorge da Silva está situado à Rua Zulmira Canavarros, 95 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-390.

SERVIÇO:

O QUE: Aula Inaugural curso ‘Qualifica mais Progredir’

DATA: 22/03/2022

HORÁRIO: 19H30

LOCAL:Ginásio IFMT

ENDEREÇO: Rua Zulmira Canavarros, 95 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-390